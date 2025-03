Serie A: la Juventus conserva il quarto posto

Juventus fb





In essa, oltre al Napoli (dato ancora per favorito per la conquista del tricolore), vi sono anche Inter e Atalanta. Quest'ultima, ormai non più la "Provinciale" di qualche anno fa, e non solo per la lezione di calcio data alla Juventus domenica scorsa all'Allianz Stadium di Torino, potrebbe raggiungere l'Inter al primo posto nella gara di cartello della ventinovesima giornata in programma a Bergamo alle ore 20.45 di domenica 16 marzo 2025.

- Pur sconfitta sonoramente per 0-4 dall'Atalanta (non accadeva dal 22 ottobre 1967 nel derby con il Torino), la Juventus conserva il quarto posto nella classifica di Serie A in virtù del mancato sorpasso da parte dell'inseguitrice Lazio, bloccata sull'1-1 dall'Udinese nel posticipo giocato a Roma nella serata di lunedì 10 marzo. Si è concluso così il ventottesimo turno di un campionato che ha cambiato gli equilibri nella lotta per lo scudetto.