Serie A: Lecce-Roma, sfida cruciale per salvezza e Europa League

Domani alle 20:45, ilospiterà laalnella trentesima giornata di. Per i salentini, che arrivano dalla sconfitta per 2-1 contro ilal, la partita contro i giallorossi è di fondamentale importanza per avvicinarsi ulteriormente alla salvezza. La squadra allenata daè consapevole che ogni punto diventa prezioso nella lotta per mantenere la categoria.

Dall’altra parte, la Roma, reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Cagliari all’“Olimpico”, cercherà di continuare la sua corsa verso la qualificazione in Europa League. La formazione di Claudio Ranieri è determinata a ottenere il successo per rimanere competitiva per i posti che garantiscono l'accesso alle competizioni europee.

Nel Lecce, Giampaolo dovrà fare a meno di Marchwinski, infortunato. La squadra salentina si schiererà con Pierret e Helgason come esterni, mentre Pierotti sarà il regista a centrocampo. In attacco, il tecnico dovrà affidarsi a Krstovic e Morente per cercare di scardinare la difesa della Roma e sperare in una vittoria fondamentale per la salvezza.

Nella Roma, Ranieri non potrà contare su Dybala, operato al tendine del ginocchio sinistro. Il tecnico schiererà Cristante e Paredes sulle fasce, con Pellegrini nel ruolo di trequartista. In attacco, il mister giallorosso punterà su Soulè e Shomurodov per cercare di capitalizzare al meglio le occasioni offensive.

A dirigere la partita sarà l’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (Torino).

L'ultimo precedente tra Lecce e Roma, nella massima serie, risale all’1 aprile 2024, quando le due squadre non riuscirono a sbloccarsi e il match terminò con uno 0-0.

Una partita che si preannuncia intensa, con il Lecce che lotta per la permanenza in Serie A e la Roma che mira a consolidare la propria posizione in zona Europa League. Entrambe le squadre avranno molto da perdere e, allo stesso tempo, tutto da guadagnare.