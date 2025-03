Serie C, Girone C: Altamura, Foggia e Cerignola in campo per obiettivi cruciali

Nella trentaquattresima giornata del girone C di, l’scenderà in campo domani alle 15 al “” per sfidare il, reduce da una vittoria sofferta per 3-2 contro il Giugliano al “De Cristofaro”. Per l'Altamura, questa partita rappresenta un’occasione fondamentale per avvicinarsi alla salvezza, dopo il turno di riposo a causa dell’esclusione delladal campionato. La squadra murgiana è consapevole dell'importanza di conquistare i tre punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Nel frattempo, il Foggia, che nella trentatreesima giornata ha subito una sconfitta per 2-0 contro la Juventus Next Gen a Biella, cercherà di riscattarsi nella sfida contro la Casertana. Il match si terrà alle 17:30 al “Pinto”. I campani, reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Monopoli al “Veneziani”, non saranno certo un avversario facile, ma i dauni sono determinati a conquistare la vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione ai play-off.

Infine, il Cerignola, che nella trentatreesima giornata ha avuto un turno di riposo dovuto all’esclusione del Taranto dal campionato, tornerà in campo domenica 30 marzo alle 15, ospitando il Monopoli al “Monterisi”. Gli ofantini devono assolutamente vincere per non perdere il contatto con il primo posto e per consolidare le loro ambizioni di promozione diretta. Dall’altra parte, il Monopoli cercherà di riscattarsi dalla sconfitta contro il Foggia, con l’obiettivo di confermarsi al terzo posto e continuare a lottare per i play-off.

Questa giornata del campionato si preannuncia decisiva per le ambizioni di Altamura, Foggia e Cerignola, tutte chiamate a rispondere sul campo per raggiungere i propri obiettivi stagionali.