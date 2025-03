Settimana Mondiale del Glaucoma: screening gratuiti a Bari e Valenzano fino al 15 marzo

BARI - Dal 9 al 15 marzo si celebra la, un’importante iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione di una patologia che colpisce oltre un milione di persone solo in Italia, molte delle quali inconsapevoli di esserne affette.

Anche quest’anno, la Sezione Territoriale di Bari e il Consiglio Regionale Pugliese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), in collaborazione con la Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB ITALIA), promuovono una serie di attività per informare i cittadini e offrire la possibilità di effettuare controlli oculistici gratuiti.

Un nemico silenzioso: perché è importante la prevenzione

Il glaucoma è una delle principali cause di cecità irreversibile nel mondo. La sua insidiosità sta nel fatto che, nelle fasi iniziali, non presenta sintomi evidenti, portando spesso a una diagnosi tardiva, quando il danno alla vista è già avanzato. Tuttavia, una semplice visita oculistica può consentire di individuare la patologia nelle sue fasi iniziali e intervenire tempestivamente per rallentarne la progressione.

Screening gratuiti a Bari e Valenzano

Per offrire un’opportunità concreta di prevenzione, saranno organizzati screening oculistici gratuiti in provincia di Bari, grazie alla collaborazione della Clinica Oculistica del Policlinico di Bari, diretta dal Prof. Giovanni Alessio, e dell’A.P.A.M. ONLUS (Associazione Pazienti Affetti da Maculopatia o Degenerazione Maculare Senile), presieduta dal Dott. Vincenzo Lorusso.

Gli esami saranno effettuati a bordo dell’Ambulatorio Mobile Oculistico UICI Puglia, un camper sanitario attrezzato per visite specialistiche, nei seguenti appuntamenti:

Mercoledì 12 marzo, a Bari in Viale Quinto Ennio, 54 , dalle ore 09:00 alle 13:00 .

in , dalle ore . Nel pomeriggio dello stesso giorno, a Valenzano, in Largo Frate Francesco, dalle ore 16:00 alle 19:00.

Le visite saranno effettuate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il messaggio degli esperti

Paolo Lacorte, presidente regionale UICI Puglia, sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

“La Settimana Mondiale del Glaucoma è un’occasione fondamentale per accendere i riflettori su una patologia che, se trascurata, può portare alla perdita irreversibile della vista. Il nostro impegno è duplice: supportiamo chi già convive con patologie visive e promuoviamo la cultura della prevenzione. Ringraziamo i nostri partner e IAPB ITALIA per questa preziosa opportunità.”

Anche il presidente territoriale UICI Bari, Vito Mancini, ribadisce l’importanza della prevenzione:

“Non bisogna aspettare di avere problemi per fare un controllo: la prevenzione è l’unico strumento davvero efficace per proteggere la vista. Partecipare agli screening gratuiti è un’occasione preziosa per monitorare la propria salute oculare e sensibilizzare anche chi ci sta accanto.”

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile visitare il sito www.settimanamondialeglaucoma.it.