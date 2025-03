Crisi idrica, in Puglia un protocollo per contrastare l'emergenza. Flai Cgil: "Garantire sicurezza con interventi continuativi'

BARI - “Un passo fondamentale nella gestione delle risorse idriche e nella tutela del nostro territorio”. Antonio Ligorio, segretario generale della Flai Cgil Puglia, commenta con favore la firma del protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif) e Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, volto a contrastare la crescente carenza idrica in Puglia. Il protocollo si propone di prevenire emergenze agricole e combattere il rischio idrogeologico attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria di canali, fiumi e corsi d'acqua. Per Ligorio, la crisi idrica nella regione, unita alla necessità di prevenire l'emergenza in agricoltura, richiede interventi tempestivi e strutturati, come quelli previsti dal protocollo. “In un contesto in cui il cambiamento climatico e la desertificazione accelerano i loro effetti, è urgente una gestione integrata delle risorse naturali, che comprenda anche la manutenzione costante di corsi d’acqua e canali” ha dichiarato Ligorio, sottolineando che gli interventi devono essere continuativi e non sporadici, al fine di prevenire emergenze e garantire la sicurezza ambientale e delle comunità. "Le politiche ambientali - ha aggiunto - devono orientarsi verso un'economia verde, capace di conciliare la tutela del territorio con lo sviluppo sostenibile, creando opportunità di lavoro di qualità e prospettive per le future generazioni." L'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, ha annunciato che Arif contribuirà, con uomini e mezzi, insieme al personale del Consorzio di bonifica - sia a tempo indeterminato che determinato - agli interventi necessari per la manutenzione delle infrastrutture idrauliche. Ligorio ha poi ribadito l'importanza del lavoro dei dipendenti impegnati nella manutenzione e tutela del territorio, sottolineando che la loro competenza è fondamentale per affrontare le sfide ambientali. “Continueremo a supportarli, chiedendo che vengano garantiti adeguati strumenti, risorse e tutele per il loro lavoro” ha concluso, ricordando che la crisi idrica resta una delle principali sfide per il futuro della Puglia, in particolare per i lavoratori agricoli, florovivaisti e forestali, nonché per chiunque dipenda dall'uso responsabile delle risorse naturali. Diventa quindi cruciale assicurare un approvvigionamento idrico sufficiente per l'agricoltura, tutelando al contempo l’ambiente e le risorse per le generazioni future.