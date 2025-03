Sostenibilità e divertimento: le scuole superiori di Bari brillano con il Green Game e volano alla finale nazionale

– Grande entusiasmo nelle scuole superiori di Bari e provincia per il, il progetto educativo dedicato alla sostenibilità che quest’anno celebra la sua 12ª edizione. L’iniziativa, promossa dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi (), ha trasformato l’educazione ambientale in un’esperienza coinvolgente e interattiva, avvicinando gli studenti alla raccolta differenziata e al riciclo in modo divertente e stimolante.

Dopo aver superato una fase di selezione, alcune scuole rappresenteranno Bari nella Finale Nazionale di Rimini, in programma il 5 maggio. A contendersi il titolo saranno:

✅ I.I.S. “G. Marconi - M. Hack” di Bari con le classi 2^ITA e 2^ITF

✅ Liceo “Don Lorenzo Milani” di Acquaviva delle Fonti con la classe 1^C

✅ Liceo “Leonardo Da Vinci” di Cassano delle Murge con la classe 2^B

✅ I.I.S.S. “Luigi Dell’Erba” di Castellana Grotte con le classi 1^FI e 2^AC

Il progetto si è avvalso della guida esperta dei formatori Alvin Crescini e Stefano Leva dell’agenzia Peaktime, che con il loro approccio innovativo hanno reso accessibili e appassionanti tematiche come l’impatto ambientale e la corretta gestione dei rifiuti.

Gli studenti hanno descritto l’esperienza come “formativa e divertente”, mentre i docenti hanno sottolineato il valore educativo dell’iniziativa, capace di sensibilizzare i giovani alla cittadinanza attiva e alla tutela dell’ambiente. L’utilizzo della formula del gioco ha reso l’apprendimento più efficace, mantenendo alta l’attenzione e il coinvolgimento.

“Negli ultimi anni, con la crescita della raccolta differenziata, il Green Game si è affermato come un potente strumento educativo per diffondere una cultura consapevole e responsabile del riciclo, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030”, hanno dichiarato congiuntamente i Consorzi Nazionali promotori.

“Una cultura che nasce nelle scuole, coinvolge le famiglie e si riflette sull’intera società civile.”

L’edizione 2024 del Green Game ha coinvolto oltre 200 scuole in tutta Italia, suddivise in due modalità:

📌 “Green Game Digital”, dedicato agli Istituti Secondari di II grado su scala nazionale

📌 “Green Game in presenza”, riservato a 50 scuole in Piemonte

L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni alle prossime edizioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.greengame.it e seguire i canali social su Facebook e Instagram.