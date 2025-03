Nel Gioco del Jazz: riflettori accesi sull’astro nascente Fabien Enger

BARI - Stella emergente del jazz europeo, il trombettista francese Fabien Enger è il grande protagonista del concerto in programma venerdì 7 marzo (ore 21) al Teatro Forma di Bari nell’ambito della stagione «Music Loves» firmata da Pietro Laera per l’associazione Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito. Tra le figure in ascesa del modern jazz, il musicista transalpino presenterà i pezzi originali del disco «Off the Seabed» (Inner Urge Records) registrato in duo con il pianista americano Justin Griggs e qui riproposto con un quartetto nel quale figurano Giuseppe Magagnino, pianista noto per il suo tocco elegante e la sensibilità nel dialogo musicale, Aldo Capasso, contrabbassista dall’esperienza consolidata e dal groove inconfondibile, e Silvio Annese, giovane batterista capace di fondere dinamismo e precisione, aggiungendo un fondamentale tocco di freschezza e vitalità al sound del quartetto.Considerata una delle giovani promesse del jazz europeo, Enger si distingue per il suo stile raffinato e una capacità compositiva che coniuga lirismo e modernità, come testimonia «Off the Seabed», un viaggio musicale che evoca profondità emotive e paesaggi sonori ispirati al mare. Il disco ha catturato l’attenzione di critici e appassionati e si caratterizza per un repertorio di brani originali al servizio dell’improvvisazione e dell’interplay. Un disco che ha consacrato il talento del giovane trombettista, consacrato come una delle voci più promettenti della nuova ondata di jazzisti francesi, sia in qualità di improvvisatore che di bandleader e compositore.Plasmatosi tra Stati Uniti ed Europa, Enger ha tenuto insieme classica e jazz nel proprio percorso di studi ai Conservatori di Parigi, Metz e Strasburgo. Ed è risultato il secondo vincitore del premio Inner Urge Music Competition (2022), oltre ad aver ricevuto il premio Outstanding Musicianship all’Umbria Jazz/Berklee College of Music Clinics (2022). L’ammissione all’edizione inaugurale di Footprints Europe a Łódź, in Polonia (2021), ha ulteriormente consolidato la posizione di Enger tra le voci emergente nella comunità jazzistica mondiale, rafforzata da un’importanza esperienza americana nelle scene vibranti e storiche di New Orleans, New York, Washington D.C. e Chicago. Nel corso delle molteplici residenze artistiche e progetti di ricerca scaturiti durante la permanenza negli Stati Uniti, Enger ha potuto mettere in mostra la propria vena compositiva e laurearsi a Philadelphia, dove nel 2024 ha conseguito un Master of Music in Jazz Studies alla Temple University, dopo aver ricevuto una borsa di studio Fulbright (2022) e il premio Arnaud Roujou de Boubée (2023). Ed è stato proprio grazie a un finanziamento della Temple University che Fabien Enger ha potuto pubblicare il suo album in duo con Justin Griggs, «Off the Seabed», progetto al centro di questo concerto barese, una grande occasione per gli appassionati che vogliano conoscere in presa diretta uno dei talenti emergenti della scena jazz internazionale.Il concerto avrà inizio alle ore 21. Per info su biglietti e abbonamenti 338.9031130 - nelgiocodeljazz.com - biglietti online su liveticket.it