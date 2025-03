“SottoSuono” torna nelle Grotte di Castellana: edizione speciale dedicata a Pino Daniele

CASTELLANA GROTTE - Un viaggio tra le meraviglie sotterranee delle Grotte di Castellana reso ancora più suggestivo dalla musica di uno dei più amati cantautori italiani: Pino Daniele. Torna mercoledì 19 marzo 2025, dalle 20.00 alle 21.00, l’appuntamento con “SottoSuono – Armonie in Grotta”, la visita guidata arricchita da esibizioni musicali dal vivo.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, tra cui il sentito omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte, quest’anno la manifestazione renderà tributo al grande artista napoletano in occasione del 70° anniversario dalla nascita e a dieci anni dalla sua scomparsa. Un modo speciale per ricordare le melodie senza tempo di Pino Daniele, immerse nella cornice unica delle Grotte di Castellana.

L’evento, ideato dal direttore artistico Giuseppe Savino e promosso dalla società Grotte di Castellana srl, offrirà ai visitatori un’esperienza sensoriale inedita: una passeggiata guidata tra le maestose cavità rocciose, accompagnati dal vivo dalle note dei brani che hanno segnato intere generazioni.

Organizzato in piccoli gruppi, l’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 20.00, con ultimo accesso previsto alle 21.00, sempre sotto la guida esperta degli accompagnatori delle Grotte.

«La musica è da anni protagonista nelle nostre Grotte – ha dichiarato Serafino Ostuni, presidente della società Grotte di Castellana srl – Lo dimostrano i concerti che si sono svolti e la gioia degli artisti che spesso, quando visitano le Grotte, provano a cantare qualcosa a cappella. L’acustica perfetta si sposa con la bellezza delle rocce, e una visita in musica ci è sembrato il modo migliore per condividere l’emozione con i nostri visitatori. SottoSuono torna ogni volta con un tributo diverso, rappresentando un’alternativa affascinante alla visita tradizionale per chi vuole vivere la magia del silenzio intervallato da melodie che entrano nell’anima».

I biglietti sono disponibili online all’indirizzo:

👉 https://shop.grottedicastellana.it/webshop/webticket/timeslot

oppure acquistabili direttamente in loco.