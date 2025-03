Splash chiude con successo a Levante PROF

BARI - 120 stand con 300 brand distribuiti su un’area di 2mila metri quadri, 80 masterclass, 50 esperti e centinaia di incontri commerciali con buyer italiani e stranieri. Un evento di rilievo all’interno di Levante PROF, che ha registrato complessivamente oltre 20mila visitatori qualificati.Sono i numeri della settima edizione di Splash - Beverage & Hospitality, l’area espositiva dedicata alla cultura del bere e dell’accoglienza, ospitata nell’ambito della nona edizione di Levante PROF, la fiera internazionale del “Made in Italy” eno-agroalimentare, che si è conclusa alla Fiera del Levante di Bari.Ideata e organizzata da Barproject Academy, scuola di formazione per barman di Bari, la manifestazione ha riunito in un solo evento le aziende specializzate in distillati, liquori, cocktail, birre, vini, caffè e acqua, gli addetti ai lavori, le associazioni di settore e l’intera community del mondo Ho.Re.Ca Splash ha offerto un'esperienza dinamica e interattiva, suddivisa in quattro aree tematiche: il Main Stage, cuore pulsante degli eventi principali; l’Area Podcast, dove si sono svolte interviste e approfondimenti con esperti del settore; lo spazio Masterclass, dedicato a incontri formativi e dimostrazioni pratiche; e l’Area Business & Incontri, riservata agli scambi commerciali tra aziende, buyer e professionisti.Il palco ha avuto un ruolo centrale, ospitando un ricco programma di seminari, talk e occasioni di formazione professionale, con l’alternarsi di autorevoli relatori tra cui formatori, imprenditori, chef stellati, bartender, esperti di comunicazione, artisti e rappresentanti istituzionali.«Un’arena – commenta l’organizzatore Claudio Lepore - pensata per favorire lo scambio di idee, l’aggiornamento professionale e la contaminazione tra diverse competenze. Il palco con i suoi 40 metri quadri e un ledwall, ha dato un’impronta scenografica agli incontri, trasformandoli in esperienze dinamiche e immersive».Tra gli incontri in programma, le “Conversazioni liquide”, un ciclo di talk ideato dal foodteller Mario Bolivar Pennelli, che ha dato spazio alle eccellenze del territorio e ai nuovi talenti della gastronomia e dell’accoglienza, oltre alle masterclass dedicate a mixology, low alcol, ospitalità sostenibile, digitalizzazione e marketing.Per la prima volta fuori da Milano, Identità Golose, il magazine online italiano di cucina internazionale, ha scelto Splash come palcoscenico per presentare l’autorevole Guida Pizza & Cocktail 2025 - un riconoscimento significativo per l’evento pugliese, che si afferma così come punto di riferimento anche nel panorama nazionale dell’ospitalità d’autore -.L’area è stata arricchita da contest di rilievo nazionale, come la Red Bull Competition in cui si sono sfidati bartender nelle categorie zero alcol e low alcol - Francesco Lisco (del Tickety Boo di Bari) ed Elèna Ciliberti (del Botanicals CO2 di Bisceglie) sono stati i vincitori - e la Splash Hayman's Gin Cocktail Competition 2025 che ha visto partecipare oltre 20 bartender da tutta Italia. Alessio Lanave (di Bari) ha vinto la settima edizione, seguito da Jacopo Radchenko (di Roma) e Leonardo La Sala (di Matera). I tre accedono alla fase finale del circuito Hayman's Gin - la seconda tappa della competizione si terrà al Pepper Bar di Riccione il 28 aprile e la finale a maggio a Roma -.A Splash si è delineata anche una visione chiara su quelli che saranno i trend del bere per il 2025. «Al centro - spiega Nicole Cavazzuti, giornalista e mixology expert -, il ritorno a una miscelazione autentica, essenziale e orientata al benessere, capace di coniugare creatività e leggerezza. Sempre più protagonisti saranno i prodotti territoriali, gli ingredienti botanici, le spezie mediterranee e le proposte low e zero alcol. Tra le tendenze emergenti, anche il fascino nostalgico degli anni ’90 reinterpretati con stile contemporaneo, in un dialogo tra comfort e sperimentazione che segnerà il passo della nuova cocktail culture».Grande attenzione è stata dedicata anche alla formazione professionale di 80 giovani studenti dell’Istituto alberghiero “Perotti” di Bari che hanno partecipato attivamente alla manifestazione, affiancando gli espositori nelle diverse attività e acquisendo esperienza pratica nel settore. Al termine del percorso, gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione – alla presenza del dirigente scolastico Leonardo Castellana e dell’assessore alle Culture del Comune di Bari Paola Romano -, per il loro impegno nel progetto di alternanza scuola-lavoro.Anche la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche pugliesi e il sostegno alle imprese locali nel mercato nazionale e internazionale hanno ricevuto grande attenzione, con due convegni chiave: "La Puglia: azioni e sfide per la valorizzazione del paesaggio olivicolo e dell'olio extra vergine di oliva", organizzato dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia e dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, e "Nuove Frontiere del Turismo in Puglia", che ha coinvolto gli operatori del settore turistico in un confronto sulla promozione del territorio pugliese e sull'importanza di un'accoglienza di qualità per i turisti.«Quest'anno – conclude Lepore – abbiamo ampliato l’area espositiva, raddoppiandone le dimensioni rispetto al 2023 e siamo molto soddisfatti del successo di questa edizione. Desidero ringraziare Ezio ed Edgardo Amendola, organizzatori di Levante PROF, per averci offerto questa preziosa opportunità e per il loro contributo determinante al raggiungimento di questo risultato. Siamo già al lavoro per la prossima edizione, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’eccellenza italiana nei settori food, beverage e ospitalità».Il successo della settima edizione di Splash è stato supportato anche dai social, con circa 150mila visualizzazioni registrate durante i giorni di fiera sulle pagine ufficiali di Instagram e Facebook.Per maggiori info: www.splashexpo.it