'Spring Break' a Putignano con il concerto di Avincola

Questa domenica al tramonto all'Ex Macello di Putignano





PUTIGNANO (BA) - Lo Spring Break è una tradizione americana che ha avuto origine più di 80 anni fa e consiste in una settimana di vacanza per gli studenti di America, Canada, Francia e Giappone, durante la primavera, tra la fine delle lezioni e l'inizio degli esami. In questa settimana, gli studenti ne approfittano per riposarsi e passare del tempo con la famiglia.





Invece questa domenica 23 marzo dalle ore 19:00 all'Ex Macello di Putignano lo Spring Break sarà una serata di buona musica per l'inizio della primavera.





Per l'occasione arriva il concerto in acustico di uno dei migliori cantautori della scena contemporanea: Avincola. Cantautore romano, vincitore di numerosi riconoscimenti e noto anche per aver partecipato al Festival di Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte con il brano "Goal!" e che vanta diverse collaborazioni con grandi artisti italiani, porterà un live chitarra e voce ricco di suoi brani e con qualche cover di Enzo Carella e Battisti.





Prima di lui, si esibirà anche la giovane cantautrice barese Simona Valente e a seguire si ancheggia e si balla un po' con la selection di Ciccio Vinella da Radio JP.





Domenica 23 Marzo 2025 - ore 19:00

Ex Macello - Via S. Caterina da Siena - Putignano (BA)

INGRESSO con Biglietto su DICE: https://link.dice.fm/md4c57dc4648 [5€+prev.]









AVINCOLA

(cantautore pop - Roma)

Avincola, cantautore romano, vincitore di numerosi riconoscimenti. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte con il brano "Goal!", di cui ha scritto testo e musica, contenuto nel suo ultimo disco TURISTI, uscito il 26 febbraio 2021.

Morgan lo ha definito: "uno dei più bravi cantautori della scena contemporanea". Vincitore di numerosi riconoscimenti, il suo percorso si incrocia con molti artisti tra i quali Morgan, Pasquale Panella, Fiorello, Freak Antoni, Riccardo Sinigallia.

Ha scritto e diretto il docufilm "Stefano Rosso – L’ultimo Romano" (Premio PIVI SIAE e Premio MEI Cinema). Vincenzo Mollica dichiara che "Barrì" (brano musicato da Avincola con le parole di Panella) è sorprendente. Rolling Stone Italia lo definisce "il cantore delle piccole cose, in grado di nobilitare la quotidianità, costruendogli intorno un vissuto emozionale nel quale tutti si possono riconoscere". Quest'anno uscirà il suo primo libro dove racconterà la storia inedita di Enzo Carella.

Simone Avincola - chitarra e voce





Simona Valente

(cantautrice - Bari)

Simona Valente porta con sé un progetto musicale che ha origine da una radice cantautorale per espandersi nel chamber pop, nell’alternative pop e nell’indie rock. Al centro di tutto c’è una doppia ricerca: quella della parola ideale e del muro di suono ideale su cui fissarla

Simona Valenzano - chitarra e voce