Si è svolta l’Assemblea costituente del Gruppo Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, nominato il Comitato di Coordinamento

Giovani protagonisti di un nuovo percorso di crescita, con iniziative dedicate alla sostenibilità, all’innovazione e allo sviluppo della comunità locale.





OSTUNI (BR) - Giovedì 13 marzo 2025, presso l'Hotel Ostuni Palace, si è svolta l'assemblea costituente del Gruppo Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, un'importante iniziativa che mira a coinvolgere attivamente i giovani soci della banca nella promozione di attività sociali, culturali e ricreative a beneficio della comunità locale.





L'incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi soci e rappresentanti della BCC, si è aperto illustrando le tappe fondamentali del percorso che ha portato alla nascita del gruppo. A seguire, Nicola Guastamacchia, Direttore della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata, ha presentato l'ordine del giorno e ha spiegato il programma delle attività previste.





Durante l'assemblea, è stato ufficialmente nominato il Comitato di Coordinamento, l'organo che avrà il compito di relazionarsi con il Consiglio di Amministrazione della banca per sviluppare e promuovere iniziative che rispondano alle esigenze del territorio.





I membri del neoeletto Comitato di Coordinamento sono: Francesco Elmo (coordinatore); Francesco Caló; Ivan Laveneziana; Mary Cazzorla; Marianna Ciaccia; Pierluigi Prudentino; Angelo Lococciolo; Davide Greco; Laura Colucci.





Durante la serata sono stati illustrati i principali obiettivi del gruppo, tra cui l'organizzazione di eventi, seminari e campagne di sensibilizzazione, nonché il supporto alle iniziative della BCC sul territorio. È stato sottolineato il ruolo fondamentale che il gruppo avrà nel contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di sostenibilità ambientale, sociale e di governance della banca.





Il presidente della BCC di Ostuni, Francesco Zaccaria, ha sottolineato l'importanza della nascita del gruppo, definendolo un passo fondamentale per il futuro della banca e per il coinvolgimento attivo dei giovani soci.





«Questa iniziativa rappresenta un'opportunità per dare voce ai giovani e creare nuove prospettive di crescita per l’istituto e per il territorio. Siamo certi che le loro idee e il loro entusiasmo porteranno innovazione e freschezza, contribuendo a rafforzare il legame tra la banca e la comunità locale. Il nostro impegno sarà quello di supportarli e accompagnarli in questo percorso, valorizzando il loro contributo e offrendo strumenti adeguati per trasformare i progetti in realtà».





Il Comitato Giovani Soci si propone di avviare progetti legati alla sostenibilità, all’innovazione e all’educazione finanziaria, contribuendo attivamente alla comunità con iniziative concrete.





«Vogliamo generare un impatto positivo – ha affermato il coordinatore Francesco Elmo – e lo faremo attraverso attività che favoriscano la partecipazione diretta e il confronto. Il nostro obiettivo è creare occasioni di crescita e collaborazione tra giovani soci, stimolando il dialogo e la condivisione di idee. Le prime iniziative che metteremo in campo riguarderanno la sensibilizzazione alla sostenibilità, l’educazione al risparmio e lo sviluppo di progetti culturali e ricreativi. Crediamo che solo con il coinvolgimento attivo di tutti riusciremo a costruire qualcosa di significativo e duraturo».





Prossimi eventi e iniziative





Tra i primi eventi in programma, il 12 aprile si terrà un altro appuntamento di Banca Bosco, un’iniziativa di ripiantumazione nel bosco didattico di Lamacoppa Piccola, colpito dalla Xylella. L’evento includerà una visita guidata e un’attività di rimboschimento in contrada Tolla.

La BCC di Ostuni continuerà a sostenere il gruppo, fornendo strumenti e risorse per la realizzazione di idee innovative, con l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti attivi nella crescita del territorio.