COLOGNO MONZESE - Nel mese di marzo, Affari Tuoi ha registrato numeri da record, con il pacco da 300.000€ presente ben sei volte negli ultimi due pacchi e nove volte negli ultimi tre. Questo dato, secondo l'inchiesta di Striscia la Notizia, solleva interrogativi sulla reale casualità del gioco e sull'esistenza di una strategia mirata a mantenere alta la tensione e l'audience.

Un trend poco casuale

Nei primi 16 episodi di marzo, il pacco con la vincita massima è comparso quattro volte tra gli ultimi due pacchi e sei volte tra gli ultimi tre. La scorsa settimana, questo schema si è ripetuto con una frequenza ancora maggiore, consolidando il sospetto di una distribuzione non del tutto trasparente dei premi.

Secondo Striscia la Notizia, la produzione utilizza una tecnica ben collaudata: individuare i numeri fortunati dei concorrenti e assegnare loro premi elevati, sapendo che quei pacchi verranno custoditi fino alla fine della puntata. L'esempio più lampante è la puntata di domenica 30 marzo, in cui il concorrente, con il numero 13 (300.000€) e il numero 3 (50.000€), ha portato entrambi fino alla fine, accettando un'offerta di 150.000€.

Il parere di un esperto

A confermare questa ipotesi, l'Avv. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha dichiarato ai microfoni di Striscia che le scelte dei concorrenti non sono del tutto casuali. "Ogni partecipante ha i propri numeri fortunati, comunicati in fase di colloquio con gli autori. Questo permette alla produzione di assegnare i premi più alti a quei numeri, sapendo che resteranno in gioco più a lungo". Inoltre, durante la sua permanenza nello show, all'Avv. Dona fu vietato di assistere all'abbinamento tra pacchi e premi, che avveniva in segreto, senza la presenza di un controllo esterno.

L'analisi statistica

Le conclusioni di Striscia la Notizia si basano su un'analisi approfondita condotta da docenti universitari esperti in matematica e statistica, che hanno evidenziato anomalie nella distribuzione delle vincite nel corso delle stagioni del programma.

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35).