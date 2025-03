Supercentro apre il punto vendita Ipersisa a San Vito dei Normanni: un impegno per il territorio e la parità di genere

Un’inaugurazione simbolica l’8 marzo: qualità, innovazione e pari opportunità al centro della crescita del Gruppo.





SAN VITO DEI NORMANNI (BR) – Un'inaugurazione speciale in una giornata simbolica. Il Gruppo Supercentro celebra l’apertura del punto vendita IPERSISA di San Vito dei Normanni (BR) proprio l’8 marzo, sottolineando il ruolo centrale delle donne all’interno dell’azienda e il percorso intrapreso per il riconoscimento della Certificazione di Genere secondo UNI/PdR 125:2022.





L’evento vedrà la partecipazione di Annalucia Macripò, Direttore Acquisti del Gruppo Supercentro, che con il suo impegno rappresenta la crescita della leadership femminile nell’azienda. "Questa apertura non è solo un passo avanti per il nostro Gruppo, ma un segnale concreto del valore che diamo all’inclusione e alla valorizzazione delle competenze femminili. La scelta dell’8 marzo per questo evento vuole celebrare il contributo quotidiano delle donne nel nostro settore e nella società" ha dichiarato Macripò.





Nel Gruppo Supercentro, tra uffici e punti vendita, la presenza femminile si avvicina al 45%, un dato che testimonia il forte impegno dell’azienda nel promuovere pari opportunità e valorizzare il talento delle donne a tutti i livelli dell’organizzazione.





Il nuovo punto vendita IPERSISA di San Vito dei Normanni offre 600 mq di convenienza e qualità, con un format che unisce innovazione, tradizione e sostenibilità. Grande attenzione è stata data ai prodotti freschi e freschissimi, con un focus sulla territorialità e sulla valorizzazione delle eccellenze locali. I clienti potranno trovare un’esperienza di acquisto moderna e funzionale grazie alla nuova ed esclusiva "Piazza del Fresco", che caratterizza tutte le ultime aperture e ristrutturazioni del Gruppo, all’adozione di etichette elettroniche e ai murali refrigerati a risparmio energetico, in linea con il costante impegno del Gruppo verso la sostenibilità.





"Un Gruppo che investe, innova e cresce con le persone – dichiara il Vicepresidente del Gruppo Supercentro, Leonardo Giangrande - l’apertura del punto vendita di San Vito dei Normanni si inserisce in un piano di sviluppo più ampio che vede la Puglia e l’intero Sud Italia come territori strategici per Supercentro".





Con l’obiettivo di offrire sempre il meglio ai propri clienti e di creare valore per le comunità locali, il Gruppo continua ad ampliare e modernizzare la propria rete, confermando la centralità della qualità, dell’innovazione e della sostenibilità nelle proprie scelte.





Per celebrare questa giornata speciale, a tutte le donne presenti sarà donato un mazzetto di mimosa, un piccolo gesto per onorare il loro ruolo fondamentale nella società e nel mondo del lavoro.