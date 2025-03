Surbo, vigilesse festeggiano record di multe: il video diventa virale, polemiche sul “clima da caccia alle streghe”

LECCE - Sta facendo rapidamente il giro del web un video registrato nel comune di, in provincia di Lecce, in cui due vigilesse, a bordo di un'auto di servizio e presumibilmente di ritorno dal turno lavorativo, esultano con toni trionfali:. Un filmato che non poteva passare inosservato e che ha subito suscitato indignazione e polemiche.

Per molti, l’episodio rappresenta plasticamente un certo clima da caccia alle streghe che si respira ormai da tempo in Italia per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada. Tra le voci critiche, si leva quella di Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che commenta senza mezzi termini: “Anche alla luce di episodi come questo, è necessario rinnovare il nostro appello affinché si torni a un principio di buon senso e buon andamento della pubblica amministrazione. I cittadini non possono sentirsi continuamente vessati da multe e balzelli che sembrano avere come unico fine quello di fare cassa, in un momento storico già molto difficile per famiglie e lavoratori”.

L’episodio ha riacceso il dibattito sull’uso delle sanzioni stradali, spesso percepite più come strumento di pressione fiscale che come reale mezzo per garantire la sicurezza. In tanti, sui social, chiedono provvedimenti disciplinari nei confronti delle agenti, mentre altri sottolineano la necessità di una revisione del sistema sanzionatorio, improntata maggiormente alla prevenzione che alla repressione.