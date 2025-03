Taranto, aggredisce i poliziotti intervenuti per una lite in famiglia: arrestato 35enne

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.Il personale della Squadra Volante è intervenuto in un appartamento nel centro cittadino sulla richiesta d’aiuto di una donna che telefonicamente ha dichiarato agli operatori della Sala Operativa di essere in difficoltà per i violenti comportamenti tenuti dal marito in evidente stato di alterazione.I poliziotti appena entrati nell’abitazione hanno subito raggiunto l’uomo - un cittadino di nazionalità nigeriana di 35 anni – il quale era in preda ad una forte crisi isterica.Sin da subito il 35enne si è mostrato poco collaborativo e, nonostante la paziente opera di persuasione da parte degli agenti, ha continuato ad avere un atteggiamento a dir poco ostile nei loro confronti opponendosi in maniera decisa all’identificazione.Considerata la tensione del momento e la pericolosità dell’uomo che continuava nel violento comportamento, i poliziotti hanno deciso di contenere i suoi atteggiamenti e, solo dopo qualche concitato minuto, sono riusciti ad immobilizzarlo.Tuttavia, probabilmente per l’alterazione psico-fisica, l’uomo con uno scatto fulmineo si è avventato sulla moglie cercando di morderla al collo e solo il pronto intervento dei poliziotti ha scongiurato il peggio.Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 35enne è stato arrestato ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale.Per l’indagato vige il principio di innocenza sino alla sentenza definitiva.