Un Carnevale “cantiere” 2025 da non perdere a Grottaglie

GROTTAGLIE - Grottaglie (TA) è pronta a esplodere di colori e allegria per un Carnevale unico e coinvolgente! Lunedì grasso, 3 marzo, la piazza Principe di Piemonte si trasformerà in un vero e una grande location di festa e divertimento, grazie alla collaborazione dei commercianti del centro. Questo evento straordinario è stato ideato dal dinamico Kokò Sanarica, presidente dell'Associazione “Le idee non mancano”, che promette momenti all'insegna della socialità e del sano divertimento.Kokò Sanarica e il suo instancabile team hanno organizzato un Carnevale che trasformerà la piazza in un grande spazio per maschere e allegria. La pista ciclabile diventerà una passerella per le maschere in concorso, e la coppia mascherata più bella e originale sarà premiata con una crociera per due persone.Le strutture cantieristiche verranno utilizzate come scenari per la festa di grande musica che si annuncia originale già dalla sua locandina ideata dal bravissimo e geniale Francesco De Vincentis (AI Photographer).Il Carnevale a Grottaglie nei suoi festeggiamenti esordirà domenica 2 marzo in piazza Regina Margherita (centro storico) per poi esplodere in tutta la sua creatività e divertimento nella piazza principale Principe di Piemonte e il suo viale Matteotti. Due giorni di divertimento e creatività per tutti i grottagliesi e non solo!“Siamo stati chiamati dai commercianti del centro, per creare movimento e rivitalizzare l'area," ha dichiarato Kokò Sanarica. "Il nostro obiettivo è fare del Carnevale un messaggio positivo e di rinascita per la comunità.”Per partecipare al concorso “La coppia adulta mascherata più bella” bisogna fare un’iscrizione gratuita al check point (gabbiotto in piazza) per ritirare il numero. Per tutti i bambini mascherati premi e gadgetOltre al concorso, sarà allestito un percorso enogastronomico nei food point esistenti della piazza, dove sarà possibile acquistare delizie locali con sconti attraverso l’uso di gettoni forniti dall’organizzazione. Un'occasione unica per riscoprire la piazza, rivitalizzarla e vivere momenti di gioia e condivisione.Non mancate a questo imperdibile appuntamento che rilancerà il centro cittadino, facendolo tornare alla splendida agorà che era, dopo gli ultimi due anni che sono stati mortificanti per tutto il comparto commerciale e non solo.Maschere, allegria e tanta voglia di divertirsi, vi aspettano.