Taranto, al Teatro Paisiello 'Donne e Derivati' lo spettacolo per la Giornata della Donna

TARANTO - Con il nuovo anno tornano gli appuntamenti culturali di Associazione Cromatica Aps Cultura e Musica. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, venerdì 7 marzo alle ore 21, presso il Teatro Paisiello di Lecce, si tiene lo spettacolo teatrale Donne e Derivati organizzato in collaborazione con il Comune di Lecce. - Con il nuovo anno tornano gli appuntamenti culturali di Associazione Cromatica Aps Cultura e Musica. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, venerdì 7 marzo alle ore 21, presso il Teatro Paisiello di Lecce, si tiene lo spettacolo teatrale Donne e Derivati organizzato in collaborazione con il Comune di Lecce.





Donne e Derivati, che ha debuttato a Roma per poi calcare le scene di numerose città del centro sud del nostro Paese, è poi approdato nella provincia leccese, facendo tappa finalmente nel capoluogo salentino. In tournée da più di due anni, lo spettacolo mette in scena il tema della violenza sulle donne tramite il potente mezzo del teatro.





Scritto, diretto e interpretato da Sergio Siciliano, vede la collaborazione della producer Stefania Fanales, dei maestri d’orchestra Luigi Botrugno al piano e Ovidio Venturoso alla batteria e percussioni e di Marisa Zopazio per il costume di scena.





Parlare di donne è complesso, ma parlare di violenza sulle donne è ancora più difficile perché capire, vivere e saper essere realisti senza retorica è spesso arduo. La protagonista di Donne e Derivati si racconta con semplice devastazione, tra parole e musica, in un viaggio apparentemente esilarante e a tratti cinico, parlando alle donne ma soprattutto alle essenze femminili di ognuno di noi. Il riconoscimento dell'uomo ideale e la voglia di sentirsi diverse e sicure di sé sono alcuni tra i messaggi che trascinano per mano lo spettatore nella triste verità della violenza domestica. É un pugno nelle coscienze che, senza indugi, si spinge fino alla consapevolezza che alcuni segnali non razionalizzati sono proprio la causa di una cecità che offusca, per paura, il vero significato dell'amore.





Lo spettacolo, dalla durata di 80 minuti, si inserisce all’interno di "Itinerario rosa – percorsi al femminile ed. 2025", rassegna che coinvolge varie associazioni e organismi del territorio per proporre, durante il mese di marzo, eventi culturali che mirino alla valorizzazione e alla sensibilizzazione della cultura e dei diritti delle donne.





L’evento è patrocinato da Fidapa, BPW Italy – Sezione Lecce, Leo Club Lecce Santa Croce, Lions Club Lecce Santa Croce, Associazione Casa di Noemi e Medea.





L’Associazione Cromatica è un’iniziativa socio-culturale, senza scopo di lucro, nata a Lecce nel 2014, che vede Annamaria Saracino in veste di presidente e Maria Grazia Bascià con funzioni di direttrice artistica. Ha l’obiettivo di divulgare la cultura musicale nel territorio attraverso l’organizzazione e la realizzazione di eventi, concerti, manifestazioni e laboratori musicali ludico-ricreativi.





Programma





Donne e Derivati

Spettacolo teatrale di e con Sergio Siciliano

Venerdì 7 marzo 2025, ore 21

Teatro Paisiello, Via Giuseppe Palmieri, 83 - Lecce





Info





Biglietto 10 euro

Prevendita su Ciaotickets o direttamente in botteghino

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza

Tel. 3294676502





Associazione Culturale Cromatica





Tel. 0832099546 – 3294676502