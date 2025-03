Temporaneo accorpamento di Ortopedia e Chirurgia Vertebrale al Policlinico di Bari a causa di infiltrazione d’acqua

BARI – A seguito di un’improvvisa infiltrazione d’acqua verificatasi durante la notte, causata dalle avverse condizioni meteo, la Direzione del Policlinico di Bari ha disposto una riorganizzazione temporanea dei reparti di ortopedia e chirurgia vertebrale. La situazione ha richiesto l’accorpamento dei posti letto dei due reparti al primo piano del padiglione di ortopedia, al fine di garantire la continuità delle attività senza interrompere i servizi ai pazienti.

Tutti i pazienti ricoverati sono stati prontamente ricollocati in modo da evitare disagi e garantire la sicurezza e il comfort. La Direzione del Policlinico di Bari ha sottolineato che i lavori di ripristino degli spazi danneggiati sono già in corso e vengono effettuati in piena sicurezza, con l’obiettivo di risolvere tempestivamente la situazione.

Il Policlinico ha inoltre garantito che tutte le altre attività ospedaliere proseguiranno regolarmente, senza compromettere i servizi offerti alla cittadinanza. La riorganizzazione temporanea è stata realizzata per evitare sospensioni delle prestazioni e minimizzare eventuali disagi per i pazienti e il personale sanitario.

Il Policlinico di Bari continuerà a monitorare la situazione, assicurando ai pazienti e ai familiari la massima trasparenza e assistenza in questa fase di ripristino.