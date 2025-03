"Ad Te clamamus: Il Salve Regina nella Musica Sacra" al Festival Musicae Sacrae di Trani

TRANI – Prosegue con grande successo la seconda edizione del Festival Musicae Sacrae, un evento musicale dedicato alla produzione religiosa, organizzato dall'Associazione Culturale e Musicale Hermes. Il secondo appuntamento della rassegna sarà un omaggio all'iconica antifona mariana Salve Regina, eseguita in diverse interpretazioni musicali di celebri compositori barocchi.

L’appuntamento è fissato per domenica 30 marzo 2025, alle ore 20:00, presso l’Auditorio dell’ex conservatorio di San Luigi, in Piazza Ferdinando Lambert 15, a Trani. Il concerto, dal titolo Ad Te clamamus: Il Salve Regina nella Musica Sacra, vedrà l'esecuzione di brani di Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Händel e Giovanni Battista Pergolesi, tutti uniti dalla potenza evocativa della preghiera in musica.

Il concerto sarà interpretato dal soprano Elena Finelli, accompagnata dall'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, diretta dal maestro Giuseppe Monopoli. La performance, che si propone come un'esperienza musicale di grande intensità emotiva, esplorerà le diverse versioni del Salve Regina, una delle composizioni latine più celebri, che risale all’Età Medievale e continua a essere cantata tradizionalmente nelle funzioni cattoliche.

Il programma includerà la Sinfonia per archi di Antonio Caldara, seguita dalle esecuzioni delle antifone Salve Regina di Scarlatti, Händel e Pergolesi. Ogni composizione offrirà un'affascinante interpretazione della preghiera mariana, con un dialogo musicale straordinario tra i maestri del barocco, che arricchirà il pubblico di emozioni profonde, tra forza evocativa e dolcezza spirituale.

Elena Finelli, soprano di grande talento, ha intrapreso una carriera internazionale che l’ha vista debuttare in ruoli lirici di rilievo. Dopo il suo debutto con La serva padrona di Pergolesi, ha continuato ad esibirsi in numerosi concerti di musica sacra, tra cui lo Stabat Mater di Pergolesi. La sua partecipazione a questo concerto promette di essere un'esperienza unica, arricchita dalla sua straordinaria vocalità e dall'intensità espressiva che caratterizza ogni sua performance.

L’ingresso al concerto è consigliato a un pubblico a partire dai 13 anni, ed è un'opportunità imperdibile per ascoltare la magnificenza della musica lirica che si fonde con la preghiera, creando un’atmosfera di pura spiritualità e bellezza.

I biglietti per l'evento sono disponibili sul sito ufficiale dell'Accademia Filarmonica del Mediterraneo, o possono essere acquistati direttamente tramite la segreteria, contattando l'indirizzo e-mail: accademia.filarmonica.med@gmail.com, oppure i numeri: 3468296657 e 3479640366.

Un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale che promette di toccare le corde più profonde dell’anima e di esplorare la spiritualità attraverso la grande musica sacra.