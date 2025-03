Tennis: Bellucci e Fognini ko nel primo turno delle qualificazioni al torneo di Indian Wells

- Nel primo turno delle qualificazioni al torneo Masters 1000 di Indian Wells, che si svolge negli Stati Uniti, diversi tennisti si sono affrontati in una serie di match che hanno visto eliminazioni e successi interessanti.

Matteo Bellucci è stato eliminato con un netto 6-1 6-2 dal giapponese Yosuke Watanuki. Nel primo set, il giapponese ha dominato con un servizio preciso e incisivo, riuscendo a prevalere sull'italiano. Nel secondo set, dopo un avvio equilibrato fino al 2-2, Watanuki ha accelerato il ritmo con colpi veloci da fondo campo e alcuni pallonetti ben eseguiti, riuscendo a chiudere la partita senza troppi problemi.

Fabio Fognini ha subito una sconfitta con il punteggio di 6-3 6-4 contro l'americano Colton Smith. Fognini non è riuscito a entrare in partita, cedendo il primo set con il punteggio di 6-3 e non riuscendo a recuperare nel secondo.

Lo spagnolo Pablo Carreno Busta ha superato l'americano Zachary Svajda in una partita combattuta, con il punteggio finale di 1-6 6-3 7-6. Dopo aver perso il primo set in modo deciso, Carreno Busta ha reagito, vincendo il secondo e decidendo il match con un tie-break molto teso nel terzo.

Il sudafricano Lloyd Harris ha battuto l'americano Eliot Spizzirri con un 6-4 6-3, dominando entrambi i set con grande solidità al servizio e forza nei colpi da fondo campo.

L'olandese Botic Van De Zandschulp ha vinto contro lo slovacco Lukas Klein con il punteggio di 5-7 6-3 6-3, dopo aver perso il primo set. Con una rimonta straordinaria, Van De Zandschulp ha chiuso il match con due set convincenti.

L'americano Ethan Quinn ha superato l'australiano Tristan Schoolkate in una sfida avvincente, con il punteggio di 6-4 6-7 6-3. Dopo aver vinto il primo set, Quinn ha visto Schoolkate pareggiare il conto, ma nel terzo set è stato l'americano a prevalere.

Rudy Quan, anche lui americano, ha sconfitto l'argentino Federico Agustin Gomez con un 6-4 7-5, vincendo la partita in due set abbastanza equilibrati.

Il canadese Gabriel Diallo ha avuto la meglio sul libanese Haby Habib con il punteggio di 6-3 7-6, conquistando una vittoria in due set, con un tie-break nel secondo set che ha deciso l'incontro.

Infine, l'australiano Adam Walton ha sconfitto il francese Constant Lestienne con un 7-5 6-4, concludendo la partita in due set ben giocati e riuscendo a imporsi con una certa autorità.

In generale, il primo turno delle qualificazioni di Indian Wells ha visto una serie di incontri interessanti, con alcuni risultati sorprendenti e prestazioni solide da parte di diversi tennisti.