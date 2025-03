Il Rinascimento dell’Agricoltura: a Nardò un evento con ospiti d’eccezione

NARDO' - Il 7 marzo 2025, a partire dalle ore 18, la Cantina Schola Sarmenti di Nardò sarà il palcoscenico di un incontro di alto livello dedicato al futuro dell’agricoltura, alla valorizzazione del territorio salentino, all’innovazione e comunicazione. L’evento è intitolato “Il Rinascimento dell’Agricoltura: tra passato e futuro” ed esplorerà le sfide e le opportunità dell’agricoltura pugliese in chiave sostenibile, unendo tradizione e innovazione. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore agricolo, del giornalismo, dell’accademia e della cultura, che offriranno una prospettiva multidisciplinare sulle sfide e le opportunità del comparto agroalimentare e vitivinicolo.Ospite Paolo Mieli, giornalista, storico e saggista, che offrirà un’analisi sul legame tra evoluzione storica e sviluppo agricolo in Italia, analizzerà l’impatto delle scelte storiche sul settore agricolo e presenterà il suo ultimo libro “Fiamme del passato”. Interverranno anche Marco Antonio Sabellico, giornalista del Gambero Rosso ed esperto di enologia, che approfondirà il ruolo del settore vitivinicolo nella competitività dei prodotti locali, il Prof. Fabio Pollice, Rettore dell’Università del Salento, evidenzierà il ruolo della cultura e della ricerca accademica nella valorizzazione del settore e approfondirà l’evoluzione del comparto vitivinicolo e le strategie per la competitività dei prodotti locali, e Camilla Grimaldi, curatrice d’arte e gallerista, che analizzerà l’impatto dei social media nella promozione dei talenti emergenti e nell’affermazione dell’identità territoriale. Modererà il dibattito Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, che guiderà il confronto sulle dinamiche dell’informazione e della promozione delle eccellenze locali.L’incontro si propone di esplorare le strategie per un’agricoltura sempre più sostenibile e competitiva, sottolineando l’importanza della comunicazione e della cultura nella valorizzazione del territorio. I relatori, grazie al contributo del moderatore, analizzeranno il rapporto tra agricoltura e società, evidenziando come tradizione e innovazione possano convivere per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.A conclusione dell’evento, gli ospiti saranno invitati a una degustazione esclusiva di vini pregiati della Cantina Schola Sarmenti, tra cui una speciale edizione limitata realizzata per l’occasione, accompagnata da un aperitivo gourmet con specialità del territorio.L’evento è a ingresso gratuito, ma i posti sono limitati. Per partecipare, è necessario prenotarsi scrivendo a cantina@scholasarmenti.it o inviando un messaggio WhatsApp al numero 320 639 0211.