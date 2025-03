Serie C, Cerignola: stagione finita per il centrocampista Lorenzo Paolucci

Per il tecnico dei pugliesi Giuseppe Raffaele sarà un’ assenza molto importante quella di Paolucci. Sembra invece vicino il rientro dell’ attaccante Luigi Cuppone assente da diversi mesi per infortunio. Cuppone potrebbe giocare dall’ inizio o domenica 9 marzo alle 15 contro il Picerno al “Curcio” nella trentesima giornata o mercoledì 12 marzo alle 20,45 contro il Foggia al “Monterisi” nella trentunesima giornata. Il Cerignola è primo con 60 punti ed è in corsa verso la promozione in Serie B.

Nel girone C di Serie C stagione finita per il centrocampista Lorenzo Paolucci del Cerignola. Nella partita che i pugliesi hanno vinto 1-0 contro il Sorrento al “Viviani” di Potenza nella ventottesima giornata ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. In questo torneo il calciatore ha disputato con gli ofantini 25 partite e ha realizzato 3 reti. Nella sua carriera ha giocato nell’ Ancona, nella Reggina, nel Monopoli, nel Pescara, nel Terzano, nel Taranto, nel Teramo, nel Pescara Under 19 e nelle giovanili del Pescara.