Terremoto a Napoli: scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, paura e gente in strada

NAPOLI - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo, ha colpito la zona deiintorno alledi notte, provocando momenti di paura tra i cittadini die delle aree circostanti. Il sisma, distintamente avvertito in tutto il capoluogo campano, ha avuto una, spingendo numerosi residenti a lasciare le proprie abitazioni e riversarsi in strada.

Danni e interventi dei Vigili del Fuoco

A Bagnoli, una delle zone più colpite, si sono registrati danni ad alcuni edifici. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di un controsoffitto in un’abitazione, dove una persona è rimasta intrappolata sotto le macerie.

“È stata estratta dalle macerie una persona in vita, si lavora per accertare la presenza di altre persone coinvolte”, hanno riferito i Vigili del Fuoco su X (ex Twitter).

Alcuni residenti di Bagnoli sono rimasti bloccati nelle proprie abitazioni a causa dei danni subiti dagli edifici e hanno dovuto uscire dalle finestre per mettersi in salvo.

Gente in strada per paura di nuove scosse

Il terremoto ha generato grande apprensione tra la popolazione. In molti hanno abbandonato le proprie case e si sono radunati in strada per il timore di eventuali nuove scosse.

Al momento, le autorità stanno monitorando la situazione per valutare l'entità dei danni e garantire la sicurezza della popolazione. Non si segnalano feriti gravi, ma proseguono i controlli su edifici e infrastrutture per verificare eventuali criticità.