Noci, incontro in Comune per contrastare gli errati conferimenti delle utenze non domestiche

All’incontro hanno partecipato: il Sindaco Francesco Intini, l’Assessore all’Ambiente Natale Conforti, l’Assessora al Bilancio Antonella Recchia, il Consigliere Comunale con delega al Commercio Luciano Bianco, i referenti dell’Ufficio Ambiente, della Polizia municipale, della ditta Navita, il Presidente della Confartigianato Noci Antonio Quarato, il Presidente della Confcommercio Nicolò Corleto, il Presidente della Coldiretti Onofrio Maellaro.



Nonostante il sistema di raccolta differenziata porta a porta sia attivo da otto anni, persistono conferimenti scorretti da parte di alcune utenze non domestiche, in particolare per quanto riguarda la frazione indifferenziata. Questo comportamento, oltre a compromettere l’efficacia del servizio, incide negativamente sui costi di gestione.



Da parte dell’Amministrazione comunale e di tutti i partecipanti è emersa la necessità di monitorare in maniera capillare i conferimenti e, in caso di anomalie nei conferimenti, procedere alle sanzioni in base al vigente regolamento in materia.

NOCI - Nei giorni scorsi, su iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente, presso la sede municipale di via Sansonetti, si è tenuto un incontro dedicato legato alla problematica degli errati conferimenti dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche.