Torna la “Fuggi a Foggia”: il 30 marzo la 4ª edizione della gara podistica dal percorso omologato e velocissimo

FOGGIA - Torna a Foggia uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della corsa: domenica, con partenza alle, si terrà la, gara podistica nazionale su percorso omologato di

Organizzata dai Podisti di Capitanata, la manifestazione si caratterizza per il tracciato altamente competitivo: un percorso interamente pianeggiante, con strade larghe, pochissime curve (solo 5 o 6 di rilievo) e omologato secondo i criteri nazionali. L'ideale per chi vuole mettersi alla prova o puntare al personal best sulla distanza.

Il nome “Fuggi a Foggia”, volutamente provocatorio, nasce con l’intento di ribaltare un cliché: quello che vuole Foggia come città dalla quale fuggire. Al contrario, questa manifestazione è l’occasione perfetta per scoprire la città, correrci, viverla e divertirsi. Un’idea che si è rivelata vincente sin dalla prima edizione del 2019, con numeri di partecipanti in costante crescita (nonostante la pausa forzata dal 2020 al 2022).

Le iscrizioni alla gara sono già aperte e tutte le informazioni sono disponibili sui siti ufficiali:

🌐 www.fuggiafoggia.it

🌐 www.ipodistidicapitanata.it

Ad arricchire il programma, anche l’appuntamento dedicato ai più piccoli: “Fuggi in Galleria Kids”, in programma venerdì 28 marzo alle ore 16:00 presso il Centro Commerciale GrandApulia.

I Podisti di Capitanata invitano tutti gli sportivi e le famiglie a partecipare e vivere insieme una giornata all’insegna dello sport e dell’accoglienza.

Vi aspettiamo il 30 marzo a Foggia!