'Esperanto. Voci e canti del Mediterraneo', alla Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce in scena lo spettacolo di Errare Persona

La compagnia di Frosinone è ospite della rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro. Sabato 22 marzo 2025, ore 20.30 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - In programma sabato 22 marzo 2025, alle 20.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, lo spettacolo "Esperanto – Voci e canti del Mediterraneo" di Errare Persona di Frosinone, con la voce di Damiana Leone e la chitarra di Franco Pietropaoli.





"Esperanto" è un viaggio nel Mediteranno a partire dal racconto di Ulisse e dal viaggio dello storico Greco Erodoto, fino a ripercorrere tutto il nostro mare attraverso le sue leggende, i suoi canti e le sue tradizioni. Esperanto racconta di popoli, di amori e viaggi verso i confini del mondo perché questo mare unisse e non dividesse. Ai canti della tradizione etnica italiana, spagnola, sefardita, portoghese, greca, rom, ebraica e araba, si alternano le narrazioni di popoli e luoghi reali e immaginari, in una sorta di Esperanto che riassume la storia del Mediterraneo.





Errare Persona è una compagnia di professionisti dello spettacolo, con sede a Frosinone, il cui lavoro nasce da una commistione di teatro e musica e tra la collaborazione di attori e musicisti, per poi approdare alla ricerca drammaturgica, al teatro antropologico e civile. Nel 2017 inizia un percorso costante sia di messa in scena di concerti e spettacoli per i detenuti nelle carceri, sia di laboratori stabili. Il suo operato si basa soprattutto su ricerca drammaturgica di nuovi linguaggi, commistione di teatro e musica, teatro civile, teatro sociale, teatro ragazzi, lavoro sul territorio con la creazione di progetti legati a tematiche civili, riscoperta delle tradizioni orali ed etniche, commistione di arti, reading e progetti sulla lettura.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astragali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.