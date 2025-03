Tragedia sulla SP51: scontro tra due auto, muore una donna, tre feriti

BRINDISI - Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi sulla, all’altezza del tratto compreso tra, nei pressi dell’incrocio per Oria. A perdere la vita è stata una donna di nazionalità straniera, deceduta sul colpo in seguito al violento impatto tra due auto. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e constatato il decesso della donna.

Determinante anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi, che hanno lavorato a lungo per estrarre alcuni passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere dei veicoli. La zona è stata messa in sicurezza e la viabilità temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Intanto, l’intera comunità locale è sconvolta da questa ennesima tragedia sulle strade della provincia.