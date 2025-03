Trani, arrestati due ladri in flagranza: decisivo l’intervento di un agente libero dal servizio

TRANI - Nei giorni scorsi, nella città di Trani, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini colti in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, grazie alla prontezza di un agente del Commissariato locale, libero dal servizio, che ha notato e seguito i malviventi, permettendo un rapido intervento delle volanti.

Il furto si è consumato in piena notte, quando i due soggetti, dopo aver forzato la saracinesca di un bar, si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale nonostante l’attivazione dell’allarme acustico. Mentre uno dei due faceva da palo all’esterno, il complice si è impossessato del registratore di cassa contenente denaro contante. Subito dopo, entrambi si sono dati alla fuga.

Determinante l’intervento di un poliziotto che, pur essendo fuori servizio, ha notato l’accaduto e, senza esitazione, ha allertato la Sala Operativa, iniziando a seguire a piedi i due malviventi, nascondendosi tra le auto in sosta per non farsi notare. Durante la fuga, i ladri hanno abbandonato il registratore di cassa sotto un veicolo parcheggiato e si sono diretti verso un’altra attività commerciale, tentando un nuovo colpo infrangendo la vetrina.

Grazie alle costanti comunicazioni dell’agente, le pattuglie della Squadra Volante sono riuscite ad intervenire tempestivamente, bloccando e identificando i due sospetti. La successiva perquisizione ha confermato la loro responsabilità nei fatti.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Trani, i due arrestati sono stati associati alla locale casa circondariale. Il Tribunale di Trani, dopo la convalida dell’arresto, ha accolto la richiesta di applicazione di misura cautelare coercitiva avanzata dal PM.

Si precisa che i provvedimenti adottati sono in fase cautelare e che, per entrambi gli indagati, vige il principio di presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.