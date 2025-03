'COVID-19, 5 anni dopo: Cosa abbiamo imparato?': convegno e proiezione documentario all’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti

Oltre agli interventi delle personalità istituzionali e sanitarie, l’evento includerà anche la proiezione del documentario "Erreconzero – From Alarm To Awakening", girato in parte all’interno dello stesso ospedale Miulli durante il periodo più critico della pandemia. Un’opera che offre uno sguardo profondo sulla vita quotidiana negli ospedali e sulle emozioni vissute dai medici, infermieri e pazienti nel corso di una delle crisi sanitarie più gravi della storia recente.

Gli interventi del Convegno:

A dare il via ai lavori sarà Mons. Giuseppe Russo, Governatore dell’Ospedale Miulli, che aprirà la discussione sulle principali tematiche legate alla gestione sanitaria durante l'emergenza. A seguire, interverranno alcune delle personalità politiche e sanitarie più importanti della Regione Puglia:

Michele Emiliano , Presidente della Regione Puglia, affronterà i temi relativi alla gestione regionale della pandemia e agli sviluppi post-COVID.

Antonio Decaro , Parlamentare Europeo, porterà la sua visione su come l’Unione Europea ha risposto alla crisi sanitaria e le misure adottate a livello continentale.

Raffaele Piemontese , Vicepresidente della Giunta Regionale della Puglia e Assessore alla Sanità, discuterà gli interventi presi a livello regionale per fronteggiare la pandemia e per il recupero del sistema sanitario.

Vito Montanaro , Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, offrirà una panoramica sugli aspetti legati alla salute pubblica.

Luigi Fruscio , Direttore Generale dell’ASL di Bari, contribuirà con la sua esperienza sul campo nell'affrontare le sfide sanitarie della pandemia.

Vitangelo Dattoli , Direttore Sanitario dell’Ospedale Miulli, condividerà la sua esperienza nella gestione quotidiana delle emergenze sanitarie all’interno della struttura.

Fabrizio Celani, Ex Direttore Sanitario dell’Ospedale Miulli, ripercorrerà le tappe cruciali della pandemia e l’adattamento del sistema sanitario alle nuove necessità.

Il Documentario: "Erreconzero – From Alarm To Awakening"

La proiezione del documentario "Erreconzero – From Alarm To Awakening", un lavoro che racconta l’esperienza vissuta in prima linea all’Ospedale Miulli, sarà un momento particolarmente significativo del convegno. Il regista Andrea Ferrante, presente all'evento, accompagnerà il pubblico nella visione del film, che documenta con grande intensità la trasformazione degli ospedali, la difficoltà del personale sanitario, e le emozioni di chi si è trovato ad affrontare l'incertezza e la paura del COVID-19. Il documentario è anche un omaggio a tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per contenere la crisi sanitaria.

Anna Maria Tosto, Presidente di Apulia Film Commission, sottolineerà l’importanza di progetti come questo che, attraverso il linguaggio cinematografico, raccontano storie di coraggio, sacrificio e speranza. La collaborazione tra il settore sanitario e quello culturale è fondamentale per preservare la memoria storica di eventi così significativi.

La dimensione spiritualità e comunità

A chiudere l'evento, sarà Mons. Giuseppe Satriano, Vescovo di Bari-Bitonto, che porterà un messaggio di speranza e riflessione spirituale sulla pandemia e sull’importanza di riscoprire il valore della comunità e dell’aiuto reciproco.

Conclusioni e Riflessioni

Cinque anni dopo l'inizio della pandemia, il convegno e la proiezione del documentario si pongono come un’opportunità per analizzare quanto abbiamo imparato dal COVID-19 e come la società, le istituzioni e il sistema sanitario si sono evoluti di fronte a una crisi che ha cambiato per sempre il nostro modo di vivere e di interagire. Un momento di riflessione collettiva che, speriamo, possa aiutarci a costruire un futuro più preparato e consapevole.

L’evento sarà aperto a tutti e si terrà presso l’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, con la possibilità di assistere sia al convegno che alla proiezione del documentario.

Non perdere questa occasione unica di approfondire uno dei capitoli più significativi della nostra storia recente.