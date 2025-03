Ue, Palmisano (M5S): 'Su Fondi Coesione scippo all’Italia. In bozza proposta legislativa che preveda un incremento delle spese della difesa'

"La bozza delle conclusioni del Consiglio europeo del 6 marzo sono uno scippo per l’Italia. I leader europei chiederebbero infatti alla Commissione europea una nuova proposta legislativa che preveda un incremento delle spese della difesa attraverso un ridimensionamento dei fondi strutturali. L’Italia è tra i primi beneficiari di questi fondi europei che rappresentano una speranza di riscatto per molti territori del Sud Italia, se Giorgia Meloni dovesse avallare questo scippo non opponendosi a queste conclusioni saremmo davanti al clamoroso autogoal di un governo che dice sì ai tagli di Bruxelles per alimentare le spese militari. Traditori d’Italia: è questo il nome più appropriato del partito della premier".