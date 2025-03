Un evento culturale per ricordare e riflettere: il fotogiornalismo di Franco Lannino a Bari e Bitetto

BITETTO - L'associazione culturaledi Bitetto ha organizzato un importante evento culturale dedicato al fotogiornalismo e alla memoria storica, con la partecipazione del fotoreporter. L'iniziativa, patrocinata dallae realizzata in collaborazione con il, l', l', la rassegna d'arte, si terrà apresso l', in via Don Guanella 15 L.

Il tema dell'incontro sarà "Il fotogiornalismo in Sicilia ai tempi della mattanza di mafia. Dalla seconda guerra di mafia alle stragi del '92". A moderare il dibattito sarà il dott. Leonardo D'Elia, presidente di Ausonia Institute ETS. Interverranno l'avv. Alessandro Amendolara, presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo e di Confassociazioni Puglia, e Vito Daló, presidente di Officina d'Arte. L'evento sarà arricchito dalle esibizioni del Coro dell'Ordine degli Avvocati di Bari e dalle letture curate dai membri di Officina d'Arte.

Il giorno successivo, giovedì 20 marzo alle ore 18, presso la sede di Officina d'Arte in Piazza Aldo Moro 17 a Bitetto, verrà inaugurata la mostra fotografica "Macelleria Palermo", una potente esposizione di 44 fotografie scattate da Franco Lannino e Michele Naccari, che documentano gli omicidi di mafia. Si tratta di un evento di grande rilevanza, in quanto la mostra, che ha già toccato diverse regioni del nord Italia, arriva per la prima volta in Puglia.

Franco Lannino: un testimone visivo della storia mafiosa

Fotoreporter di fama internazionale, Franco Lannino ha lavorato per L'Ora di Palermo, Il Giornale di Sicilia, La Repubblica, l'ANSA nazionale e molte altre autorevoli testate. I suoi scatti sono apparsi su importanti giornali e riviste, tra cui Corriere della Sera, La Stampa, Panorama, Epoca, L'Espresso, e testate internazionali come Der Spiegel, Stern, Clarin, Time, The New York Times.

L'agenzia di Lannino, Studio Camera, possiede attualmente il più grande archivio visivo al mondo sugli omicidi di mafia. Durante l'evento a Bari, il fotografo condividerà con il pubblico la sua esperienza, offrendo uno sguardo autentico e drammatico su decenni di violenza mafiosa attraverso il linguaggio potente delle immagini.

La forza della fotografia nel raccontare la verità

La fotografia di Franco Lannino non è solo cronaca, ma arte e poesia. I suoi scatti catturano le luci e le ombre di Palermo, una città segnata dalla ferocia della mafia ma anche dalla speranza e dalla resilienza. La mostra "Macelleria Palermo" offre una full immersion nell'orrore, un viaggio tra immagini crude e reali che testimoniano un passato di sangue, dagli anni '80 ai Duemila. Fotografie che oggi sembrano scomparse dagli articoli di cronaca, ma che rimangono indispensabili per comprendere e non dimenticare.

La fotografia, come la scrittura, ha il potere di raccontare e scuotere le coscienze. Un'immagine vale più di mille parole, e quelle di Lannino raccontano la verità senza filtri, stimolando la riflessione e la memoria collettiva.

Invitiamo tutti i pugliesi a visitare questa mostra unica e a partecipare all'evento, per guardare in faccia la realtà e capire l'importanza della memoria storica nella lotta contro la criminalità organizzata.