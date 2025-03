'Una è Centomila', domani a Molfetta Musica e Arte per celebrare le Donne

MOLFETTA - Domani, venerdì 7 marzo, dalle 10 alle 17, la sede di Network Contacts a Molfetta (via Olivetti, 17) ospiterà la seconda edizione di “Una è centomila”, promossa dalla organizzazione di volontariato Contasudinoi, nata all'interno dell’azienda con l'obiettivo di sviluppare progetti culturali e sociali sul territorio.L’evento si arricchirà di una serie di attività artistiche e culturali. L’iniziativa sarà animata dalla musica diffusa dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, che accompagnerà i presenti con un sottofondo sonoro coinvolgente. Saranno inoltre presenti artiste che dipingeranno in tempo reale, tra cui la nota illustratrice Vittoria Facchini.Il tema centrale della manifestazione, che punta a promuovere l'emancipazione e la celebrazione del ruolo della donna nella società, trova la sua forza simbolica proprio nella sede di Network Contacts, azienda che vanta una presenza femminile pari al 70%. Un’occasione unica per rendere omaggio al contributo quotidiano delle donne in ambito lavorativo, sociale e culturale. “Quest’anno, attraverso arte, musica e testimonianze, vogliamo creare uno spazio in cui le donne possano essere al centro, raccontando le loro storie, le loro esperienze e le loro sfide” ha detto Diletta Rosati, presidente di Contasudinoi. “Tutte le donne sono uniche, ma insieme formano una forza straordinaria che merita di essere ascoltata e celebrata”.Per le troupe televisive, l’appuntamento è alle 11.30 nella hall di Network Contacts.