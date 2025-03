San Michele Salentino celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia

- Il Comune di San Michele Salentino, in collaborazione con la Cooperativa Sociale "Se Puede", celebra per la prima volta la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia con un momento di riflessione e mobilitazione civile. La comunità di San Michele Salentino ha purtroppo vissuto il dolore per due vittime innocenti di mafia: Marcello Palmisano e Michele Lerna. Marcello Palmisano, giornalista e cineoperatore nato il 17 gennaio 1940 a San Michele Salentino (Brindisi), fu assassinato a Mogadiscio il 9 febbraio 1995. Michele Lerna fu ucciso il 5 marzo 1997 nella sua abitazione durante una rapina che coinvolse l’intera famiglia. L’iniziativa è stata pensata con l’obiettivo di ricordare questi nostri concittadini e di riflettere con i giovani del paese.