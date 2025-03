Il direttore del Tg2 Antonio Preziosi a Latiano e lo scrittore Massimo Roscia all'ITES 'Calò' di Francavilla Fontana negli appuntamenti di fine marzo della Taberna Libraria

Proseguono, dopo un brillante avvio, gli appuntamenti con "Cultura Spettacolo e.." la rassegna letteraria della Taberna Libraria di Latiano; il mese di marzo andrà quindi a concludersi con un doppio appuntamento di incontri con l’autore di particolare rilevanza con l’opportunità di mettere il pubblico a confronto con temi legati alla società, alla politica e alla cultura globale. La rassegna, firmata dal contenitore culturale latianese in collaborazione SummerTime – Animazione & Spettacolo ed il sostegno di Pomarico Serramenti, BCC di Erchie e Latiano e Legacoop sarà caratterizzata quindi da incontri mirati a stimolare curiosità e il dibattito intorno a temi significativi in appuntamenti programmati negli ultimissimi giorni del mese di marzo. Proseguono, dopo un brillante avvio, gli appuntamenti con "Cultura Spettacolo e.." la rassegna letteraria della Taberna Libraria di Latiano; il mese di marzo andrà quindi a concludersi con un doppio appuntamento di incontri con l’autore di particolare rilevanza con l’opportunità di mettere il pubblico a confronto con temi legati alla società, alla politica e alla cultura globale. La rassegna, firmata dal contenitore culturale latianese in collaborazione SummerTime – Animazione & Spettacolo ed il sostegno di Pomarico Serramenti, BCC di Erchie e Latiano e Legacoop sarà caratterizzata quindi da incontri mirati a stimolare curiosità e il dibattito intorno a temi significativi in appuntamenti programmati negli ultimissimi giorni del mese di marzo.





Si parte mercoledì 26 marzo 2025, a partire dalle ore 17:30 presso l’Ites "G. Calò" di Francavilla Fontana che a seguito dei saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Roberto Cennoma ospiterà, presso il proprio istituto, in perfetta sinergia di intenti culturali con la Taberna Libraria lo scrittore Massimo Roscia che presenterà, al pubblico presente, il libro dal titolo Errorario - Piccolo dizionario degli errori grammaticali, dei dubbi e dei tormentoni linguistici (Edizioni Rai Libri), un'opera che indaga, con ironia e acutezza, gli errori linguistici e le sfide della comunicazione moderna.





Massimo Roscia (Roma, 1970) docente di comunicazione, tecniche di scrittura, editing e marketing territoriale, copywriter, attore, conduttore radiofonico, autore di romanzi, racconti, saggi, guide e sceneggiature. Ha esordito in narrativa con Uno strano morso ovvero sulla fagoterapia e altre ossessioni per il cibo (Edizioni della Meridiana, 2006) Tra i suoi libri: La strage dei congiuntivi (Exòrma, 2014), Di grammatica non si muore (Sperling & Kupfer, 2016); Il dannato caso del Signor Emme (Exòrma, 2020), che è stato proposto per il premio Strega 2021; Mario Vocabolario e la magia delle parole (Rizzoli, 2024), il suo primo libro per bambini; Enigmi e misteri da risolvere in vacanza (Marsilio-Sonzogno, 2024).





Errorario - Piccolo dizionario degli errori grammaticali, dei dubbi e dei tormentoni linguistici è un libro che giunge in soccorso a quanti hanno problemi con la grammatica dei termini di uso comune. Crema pasticciera o crema pasticcera? Collutorio o colluttorio? Alzi la mano chi non viene quotidianamente attanagliato da piccoli simili dubbi, che insorgono quando meno ce lo aspettiamo, magari al momento di compilare la lista della spesa. L'Errorario giunge quindi in nostro soccorso: i lemmi, pubblicati in rigoroso ordine alfabetico, diventano così il pretesto per passare in rassegna i più frequenti errori grammaticali, ortografici, lessicali e sintattici (senza mai demonizzarli o ridicolizzare chi li ha commessi), i dubbi, i malapropismi, i tormentoni linguistici, le parole e le frasi sfibrate dall’uso eccessivo.





Gli appuntamenti di rilievo proseguono a Latiano, sabato 29 marzo 2025 ore 18,00 nel Santuario di Cotrino le cui porte sono state aperte dal Priore Don Antonio Semeraro, in accordo con la libreria latianese, per la presentazione di ben due libri del direttore del Tg2 Antonio Preziosi: Il Giubileo di Papa Francesco (Edizioni Newton Compton) e Linea segreta. I retroscena tra Stato e Vaticano (Edizioni San Paolo). Il vaticanista Rai dialogherà con il giornalista brindisino Nico Lorusso e don Ivan Cavaliere Cancelliere Vescovile e Segretario della Curia Vescovile.





Il Giubileo di Papa Francesco ha la Prefazione di Mons. Rino Fisichella incaricato dal Papa dell’organizzazione dell’Anno Santo ed è una guida pratica per aiutare il lettore a capire e a vivere l’Anno Santo del 2025. Il prossimo Giubileo, dedicato alla speranza, riprende molti dei temi del Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da papa Francesco nel 2015. Anche perché è proprio la misericordia la linea che unisce tutti gli anni giubilari, ordinari e straordinari, che si sono susseguiti dal Concilio a oggi.





La linea segreta. I retroscena tra Stato e Vaticano Ogni volta che la politica italiana affronta tematiche sensibili a proposito dell’etica personale, familiare, sociale e a proposito della cultura nel nostro Paese, il dialogo con la Chiesa cattolica è inevitabile e indispensabile. Questo libro, racconta al lettore le svolte, in certi momenti drammatiche, di questo impegnativo rapporto.





Antonio Preziosi è giornalista, scrittore ed esperto di comunicazione. Ha diretto anche Radio Uno, Giornale Radio e Rai Parlamento. Studioso di questioni religiose e vaticane, è stato consultore del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.