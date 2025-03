Women Lead rilancia l’evento di formazione intensiva al femminile sull’Intelligenza Artificiale

Bari si prepara a diventare il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica con il primo Bootcamp sull’Intelligenza Artificiale del Sud Italia. Dal 16 al 18 maggio 2025, l’Anche Cinema ospiterà “Women Lead AI”, un evento di formazione innovativo, organizzato da Women Lead e pensato per donne che vogliono accelerare il loro percorso professionale grazie all’intelligenza artificiale, acquisendo competenze avanzate e pratiche.

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro modo di lavorare, interagire e vivere. Ma la tecnologia non può essere davvero inclusiva senza una rappresentanza equa: la diversità di genere è la chiave per un’innovazione più creativa, efficace e capace di rispondere alle sfide globali. Con questa missione, il bootcamp punta a formare una nuova generazione di professioniste pronte a guidare il futuro dell’IA. L’iniziativa giunta alla sua terza edizione, nasce da Women Lead, la community inclusiva il cui scopo è contribuire alla creazione di pari opportunità, puntando sulle competenze digitali e promuovendo la crescita personale e professionale: persone ispirate e capaci, unite dall’ambizione di realizzare un cambiamento significativo.

Un percorso immersivo per costruire il futuro della tecnologia Il Bootcamp “Women Lead AI” è progettato per chi desidera accrescere le proprie competenze nel mondo dell’IA e conoscere più da vicino il settore tech. Non è necessaria alcuna competenza di partenza, basta soltanto la voglia di mettersi in gioco. Attraverso un approccio pratico e guidato da esperti, le partecipanti impareranno a sviluppare un prototipo di prodotto tecnologico utilizzando strumenti avanzati di Generative AI e lavorando in team.

Ecco alcune delle competenze chiave che verranno affrontate:

Prompting avanzato: tecniche per ottenere risposte precise ed efficaci dai modelli di IA.

Gestione della knowledge base: come strutturare e organizzare le informazioni per migliorare la qualità degli output.

Creazione di Agent AI verticali: sviluppo di agenti e chatbot intelligenti per settori specifici.

Fine Tuning e ottimizzazione: strategie per personalizzare e migliorare le performance dei modelli IA.

Retrieval-Augmented Generation (RAG): comprensione e applicazione pratica dei modelli RAG.





Oltre alle sessioni formative, le partecipanti avranno l’opportunità di lavorare su progetti reali, supportate da mentor esperti e professionisti del settore, per trasformare la teoria in competenze concrete e spendibili nel mercato del lavoro.

“Con il Bootcamp “Women Lead AI”, noi di Women Lead vogliamo continuare a contribuire a colmare il divario di genere nell’intelligenza artificiale e rafforzare anche il ruolo della Puglia come polo emergente dell’innovazione tech. Formando professioniste altamente qualificate, l’iniziativa punta a creare nuove opportunità di crescita e occupazione nel Sud Italia, valorizzando il talento locale e promuovendo un ecosistema più inclusivo. La nostra missione è quella di lavorare a un presente e un futuro più equi, e offrire la possibilità a chiunque voglia restare al Sud di costruire il proprio percorso professionale, conciliandolo con le proprie scelte personali”. Gaia Costantino, legale rappresentante e co-fondatrice di Women Lead.

Sponsor dell’evento sono Intesa Sanpaolo, Fincons Group e Master Italy, patrocinato da Università degli Studi di Bari, Università LUM e Politecnico di Bari.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: per le prime 50 iscritte c’è un costo promozionale di 29,90 euro, a seguire per le prime 50 iscrizioni dal primo aprile il costo è pari a 39,90, rispetto ai 149,00 euro del costo finale. Per candidarsi e diventare protagoniste del futuro tecnologico, basta visitare la pagina ufficiale di Women Lead AI. https://womenlead.it/ai-bootcamp-25/