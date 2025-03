XLIX Passio Christi di Ginosa: conferenza stampa di presentazione il 19 marzo 2025

GINOSA - Ile l’sono lieti di invitare la stampa e il pubblico alla, uno degli eventi più attesi e suggestivi della Settimana Santa in Puglia.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 marzo 2025 alle ore 11:00 presso il MuPa (Museo della Pietra e degli Antichi Mestieri) in Via Giunchiglie, 10 - Ginosa (TA).

Un evento di grande valore storico, culturale e spirituale

La Passio Christi di Ginosa è una delle rappresentazioni sacre più antiche e coinvolgenti del Sud Italia. Ogni anno, grazie alla dedizione di centinaia di figuranti e volontari, il centro storico della città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce fede, teatro e tradizione.

L’edizione 2025 sarà arricchita da numerosi eventi collaterali, che accompagneranno il pubblico fino alla rappresentazione principale, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti culturali.

Durante la conferenza stampa, gli organizzatori e le autorità locali sveleranno tutte le novità e i dettagli dell’evento, rinnovando l’invito a partecipare a questa emozionante esperienza.

📍 Data e luogo della conferenza stampa

🗓 Mercoledì 19 marzo 2025

🕚 Ore 11:00

📍 MuPa - Via Giunchiglie, 10 - Ginosa (TA)

Per maggiori informazioni, contattare il Comune di Ginosa o l’Associazione Pro Loco Pietro D’Amelio.