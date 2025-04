ROMA - Puglia a segno con il 10eLotto grazie a una doppietta da 110mila euro: come riporta Agipronews, vinti 100mila euro a Foggia, grazie a un “9” Doppio Oro messo a segno in viale Europa, a cui si aggiungono 10mila euro di Arnesano, provincia di Lecce, con un 8 in via Indennitate. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi da inizio anno.