Maltempo in arrivo per la Settimana Santa: piogge e neve al Nord, rischio di nuovi disagi per Pasqua

BERGAMO - La Settimana Santa si preannuncia sotto il segno del maltempo, con una serie di perturbazioni atlantiche che colpiranno gran parte dell'Italia, portando piogge intense e nevicate sulle Alpi. L'allarme arriva direttamente da, meteorologo di, che ha previsto un progressivo peggioramento del tempo a partire dai primi giorni della settimana, con il picco del maltempo previsto tra

Secondo le previsioni, le precipitazioni più abbondanti si concentreranno sulle regioni del Nord, in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si prevedono accumuli tra i 200 e i 300 mm di pioggia entro il fine settimana, con possibili punte superiori. Le piogge, che saranno alimentate da correnti umide sud-occidentali, investiranno anche Toscana, Lazio e Campania, con precipitazioni diffuse lungo i versanti tirrenici. Al contrario, altre zone dell'Italia dovrebbero essere meno colpite.

Le Alpi saranno teatro di abbondanti nevicate, ma prevalentemente a quote medio-alte, con fiocchi di neve che imbiancheranno le vette, mentre le temperature si manterranno miti soprattutto al Centro-Sud, dove si potrebbero registrare punte di 26-28°C sulla Sicilia.

L'intensa fase di maltempo è dovuta al passaggio di un flusso umido proveniente dalle latitudini subtropicali, che porterà grandi quantità di vapore acqueo verso il Mediterraneo centrale, alimentando il maltempo. A complicare la situazione c'è anche il vortice polare, che, pur essendo meno attivo rispetto ai mesi invernali, continua a destabilizzare la circolazione atmosferica nell’emisfero settentrionale, generando condizioni instabili anche a primavera avanzata.

Pasqua e Pasquetta: l’incertezza persiste

Il maltempo non si fermerà subito, e per le festività di Pasqua e Pasquetta permane un alto grado di incertezza. Secondo i modelli attuali, venerdì 19 aprile potrebbe segnare una graduale attenuazione delle precipitazioni, ma c'è la possibilità che un nuovo peggioramento si verifichi proprio in corrispondenza di domenica 21 aprile, giorno di Pasqua. Tuttavia, i meteorologi di 3bmeteo avvertono che si tratta ancora di una tendenza da monitorare, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Concludendo, la Settimana Santa si preannuncia all'insegna del maltempo, con possibili disagi, soprattutto nelle giornate centrali della settimana. I cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto, in particolare per Pasqua e Pasquetta.