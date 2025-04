A Bari il convegno sul Partenariato Pubblico Privato: leva strategica per innovazione e sostenibilità

BARI – Si terrà venerdì 11 aprile 2025, dalle 15.30 alle 18.30 nella sala delle adunanze dell’Ordine degli Avvocati di Bari, il convegno dal titolo “Partenariato Pubblico Privato. Volano per l’innovazione e la sostenibilità”, organizzato dalla commissione Giustizia amministrativa e Rapporti con le Pubbliche amministrazioni dell’Ordine, con il patrocinio dell’Università di Bari.Un’iniziativa di grande rilievo, che vedrà la partecipazione dei vertici della magistratura amministrativa e ordinaria, del mondo universitario e di importanti rappresentanti delle istituzioni economiche e territoriali, per riflettere sul ruolo strategico del partenariato tra pubblico e privato nella costruzione di modelli sostenibili di sviluppo, in linea con le transizioni digitale ed ecologica.Apriranno i lavori con i saluti istituzionali il dott. Francesco Cassano, presidente della Corte d’Appello di Bari, il dott. Alfonso Pappalardo, presidente del Tribunale di Bari, il prof. Stefano Bronzini, rettore dell’Università degli Studi di Bari, l’avv. Luigi d’Ambrosio, presidente della Camera Amministrativa di Bari, l’avv. Salvatore D’Aluiso, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari.Proprio l’avvocato D’Aluiso ha sottolineato: “Il partenariato pubblico-privato rappresenta una delle frontiere più significative per il rilancio dei territori e dei servizi pubblici. L’avvocatura ha il compito di interpretare e accompagnare questo cambiamento, offrendo competenze e visione per garantire legalità, trasparenza e risultati duraturi.”Ad introdurre i lavori sarà l’avv. Anna Del Giudice, consigliera dell’Ordine e coordinatrice della Commissione organizzatrice: “Per far crescere davvero il partenariato pubblico-privato serve una solida conoscenza delle regole e delle opportunità che questo strumento offre. L’incontro nasce proprio con questo intento: promuovere un dialogo concreto tra professionisti, amministrazioni, università e mondo imprenditoriale.”Modererà e concluderà il dott. Leonardo Spagnoletti, presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.Relatori dell’incontro saranno la dott.ssa Marina Lalli, presidente nazionale Federturismo Confindustria e vicepresidente vicaria di Confindustria Bari e Bat, l’avv. Fiorenza Pascazio, presidente ANCI Puglia, il prof. avv. Ugo Patroni Griffi, presidente SUM City School, docente UNIBA, e il prof. Ernesto Somma, ordinario di Economia Industriale presso UNIBA.