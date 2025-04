Polignano a Mare, 30.000 presenze per la prima edizione di “Caroots”

POLIGNANO A MARE - Si è conclusa con un bilancio straordinario la prima edizione di "Caroots", l'evento dedicato alla Carota di San Vito, Presidio Slow Food, che ha animato la località per due giorni, il 5 e 6 aprile. Oltre 30.000 presenze, tra cui moltissime famiglie, hanno affollato le strade di San Vito, decretando il successo di questa iniziativa volta a valorizzare l'eccellenza del territorio.L'evento, organizzato da AIP (Associazione Imprenditori di Polignano) in collaborazione con l’Associazione Albergatori di Polignano a Mare, dall’UCP (Unione Commercianti Polignano), dall'associazione dei ristorantori di Polignano a Mare e da Confartigianato, ha goduto del patrocinio di Puglia Promozione e della collaborazione dell'Istituto Professionale D. Modugno di Polignano a Mare e del Presidio Slow Food "La Carota di Polignano".Grande successo per il convegno organizzato dal GAL Sud Est Barese, dal titolo "La Carota di San Vito, un Presidio Slow Food che unisce territorio, cultura e cittadini", inserito nel piano di informazione triennale promosso dal GAL con l'Intervento 2.1 "Convegni, Workshop e Visite di Aziende del Piano di Azione Locale 2014 2022". Il convegno ha offerto un'importante occasione di approfondimento e confronto sul tema della valorizzazione delle produzioni locali.Ampia partecipazione anche alle visite guidate organizzate dalla Pro Loco di Polignano, che hanno permesso ai visitatori di scoprire le bellezze del territorio.Si è dato spazio anche al gelato, con una speciale ricetta alla carota, ideato dal giornalista gastronomo Sandro Romano in collaborazione con alcune rinomate gelaterie di Polignano, ha riscosso grande entusiasmo, facendo intervenire personalità di richiamo nazionale per l'assaggio di questa novità come Giuseppe Giannini, Chira Spalluto, Gianfranco Laforgia e Michele Traversa, che hanno avuto il compito di assaggiare i vari gelati tra le diverse proposte creative. entale per la realizzazione dell'evento.Il servizio navetta gratuito dalla stazione di Polignano a Mare ha facilitato l'accesso di molti turisti stranieri all'evento, contribuendo al notevole afflusso di pubblico.Un ringraziamento particolare va ai main sponsor Sacrosanctum Gin, Acqua Orsini, Venturo, Maringelli Beverage & Wine e Altevie, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione dell'evento."Caroots" si conferma un evento di grande successo, capace di unire promozione del territorio, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e intrattenimento per tutte le età. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa prima edizione, con la promessa da parte del Comune di farla diventare un appuntamento fisso da replicare il successo negli anni a venire.