Empathy Box: al Teatro Kismet il festival tra improvvisazione, tecnologia e sperimentazione

BARI - Una serata all'insegna della libertà creativa, dove la musica rompe gli schemi e si trasforma in un’esperienza collettiva unica. L’11 aprile a partire dalle 18 il Teatro Kismet di Bari ospiterà Empathy Box, il festival di musica creativa e improvvisata ideato dall’Associazione Culturale Banderumorose e organizzato in collaborazione con Spazio13 e Teatri di Bari. Un evento che riunisce artisti d’avanguardia, sonorità inedite e nuove forme di interazione sonora, per un viaggio musicale fuori dagli schemi.Empathy Box nasce con l’intento di esplorare le possibilità espressive della musica improvvisata e dell’incontro tra linguaggi sonori differenti. Il programma di questa edizione si presenta ricco e variegato, con performance che spaziano dal jazz d’avanguardia alla ricerca elettronica, dal noise all’improvvisazione radicale.A fare gli onori di casa sarà il collettivo di improvvisatori dell’associazione ideatrice dell’evento, dal nome Banderumorose Orchestra, i cui membri si combinano in diverse piccole formazioni, fra le quali ascolteremo Resonance, nato per sviluppare un dialogo tra danza e musica esplorando nuove vie di creazione, e Kybos, quartetto sperimentale di sassofoni ispirato alle antiche magie e giochi di dadi.Ospiti del festival saranno inoltre I Paesani, gruppo instabile e variabile di improvvisatori pugliesi, nato a Noci nel 2017 da un’idea di Vittorino Curci, Donato Console, Valerio Fusillo e Gianni Console, e Suoni Visionari, laboratorio collettivo musicale avviato nel 2010 dal sassofonista Felice Mezzina, in cui si confrontano e sviluppano pratiche e processi improvvisativi, e che vede la presenza di Michele Lomuto.A conclusione della rassegna, il collettivo Banderumorose Orchestra esibirà una produzione originale dal titolo “Rumorosa suite”, a cura di Luca Antonazzo, in un organico allargato che raduna alcuni dei musicisti ospiti, fra i quali spiccano le figure di Vittorino Curci, instancabile organizzatore e sostenitore di produzioni innovative come la Instabile Orchestra e il Festival Jazz di Noci, e Michele Lomuto, presenza centrale in numerose e importanti produzioni di musica contemporanea dell’ultimo quarantennio.Uno degli appuntamenti più attesi del festival è il laboratorio Smartphone Acousmatic Orchestra, un’esperienza collettiva in cui i partecipanti utilizzeranno i loro smartphone come strumenti musicali. Guidati dal maestro Gianni Console, ideatore dell'iniziativa, i partecipanti esploreranno le potenzialità sonore dei dispositivi mobili, trasformandoli in generatori di suoni acousmatici e creando una performance unica e irripetibile. Il laboratorio rappresenta un’opportunità per avvicinarsi al mondo della musica improvvisata attraverso un approccio innovativo e accessibile a tutti.Oltre ai concerti e ai laboratori, Empathy Box 2025 ospiterà anche Metalscapes, una mostra fotografica dedicata alla relazione tra suono e materia.L’evento è a ingresso con contributo libero (consigliato 5 euro). Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul festival si può contattare l’Associazione Culturale Banderumorose al numero 347 329 71 55 o via mail all’indirizzo ass_banderumorose@virgilio.it.L’Associazione Culturale Banderumorose, ideatrice del festival, è attiva da anni nella promozione della musica d’avanguardia e della cultura improvvisativa. Con un’attenzione particolare ai linguaggi contemporanei e alle nuove forme di espressione sonora, Banderumorose ha dato vita a numerosi eventi, residenze artistiche e collaborazioni con artisti internazionali, contribuendo a rendere Bari un punto di riferimento per la sperimentazione musicale.Empathy Box si conferma così come un evento unico nel panorama musicale italiano, un’occasione per scoprire nuove frontiere sonore e lasciarsi sorprendere dalla forza dell’improvvisazione.Spazio13 è un centro socio-culturale nato dalla rigenerazione di un’ex scuola nel quartiere Libertà di Bari. Oggi è un hub di innovazione culturale e sociale, uno spazio condiviso che ospita oltre 15 realtà tra associazioni, artisti, attivatori culturali e progettisti. Laboratori, eventi, formazioni e percorsi partecipativi animano quotidianamente la struttura, rendendola un punto di riferimento per la comunità locale e per le nuove generazioni. Spazio13 promuove pratiche collaborative, processi di co-programmazione e una governance partecipata, con l’obiettivo di trasformare lo spazio in un motore di sviluppo culturale, umano e territoriale.Teatri di Bari Il Tric Teatro di rilevante interesse culturale – Teatri di Bari nasce in Puglia per realizzare una rete organica tra importanti strutture e produttori teatrali sull’Area metropolitana di Bari. Riconosciuto dal Ministero della Cultura, TRIC – Teatro di Rilevante Interesse Culturale. Nel 2023 Teatri di Bari ha assunto lo status di Società Benefit – primo Tric a livello nazionale a farlo – perseguendo, come si legge nello Statuto, ‘specifiche finalità di beneficio comune’ tra cui ‘il contrasto alla povertà culturale e iniziative per favorire l’inclusione sociale’ e la ‘diffusione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza ed etica del lavoro’. Gestore del Teatro Kismet Opificio per le Arti di Bari, della Cittadella degli Artisti di Molfetta, del Teatro Radar di Monopoli e della Sala Prove all’interno dell’Istituto Penitenziario Minorile ‘N. Fornelli’ di Bari.