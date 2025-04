A Bari la presentazione de “Gli incarnati”, il romanzo di Alessio Caliandro finalista al Premio Calvino

– Appuntamento con la letteratura giovedì, alle, nella suggestiva cornice del, dove sarà presentato Gli incarnati, il romanzo dello scrittore, edito da Rubbettino e finalista alla XXXVI edizione del

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Museo Civico e in collaborazione con la Libreria Laterza. Dopo i saluti istituzionali di Ines Pierucci, Coordinatrice dell’Associazione Presìdi del Libro, l’autore dialogherà con la giornalista Mariangela Pollonio, approfondendo i temi di un’opera che si è già fatta notare nel panorama letterario nazionale.

Gli incarnati affronta con intensità il conflitto tra repressione e desiderio, cuore del celebre “disagio della civiltà” teorizzato da Freud. Il romanzo ruota attorno al corpo e alla sua forza pulsionale, in un viaggio allucinato e quasi visionario che vede il protagonista scivolare da una quotidianità spenta verso un’attrazione irrazionale e travolgente per una giovane sconosciuta. Il desiderio diventa così totalizzante da innescare una vera e propria metamorfosi fisica, nella ricerca di una liberazione dagli schemi sociali e familiari.

Con uno stile curato e visionario, Caliandro costruisce una sorta di contro-utopia, dove la carne reclama il suo primato sullo spirito, opponendosi al logocentrismo della cultura occidentale. Le atmosfere del romanzo richiamano suggestioni cinematografiche affini a quelle di David Cronenberg e David Lynch, in un intreccio di riflessione filosofica, estetica e narrativa.

Alessio Caliandro, classe 1977, originario di Martina Franca e oggi residente a Roma, è laureato in Filosofia e in Studi storico-religiosi. Ha collaborato con Nuovi Argomenti e ha pubblicato il saggio Il Prete Gianni e la performatività del mito. Dopo aver presentato Gli incarnati alla fiera “Più libri, più liberi” di Roma e in altre città, fa ora tappa in Puglia, terra a cui è profondamente legato.

«Tornare a presentare Gli incarnati nella mia Puglia – dichiara lo scrittore – è per me motivo di orgoglio. Ringrazio il Museo Civico, la dottoressa Pierucci e Mariangela Pollonio per questa occasione di confronto con un pubblico attento e competente che continua a dimostrarmi grande affetto e apprezzamento».

Un evento da non perdere per gli amanti della narrativa contemporanea, della filosofia del corpo e della riflessione letteraria più audace.