A Lesina esperti di turismo enogastronomico da tutta Europa per il fam trip del progetto LOCAL

LESINA - Buyer internazionali, travel blogger, cicloturisti ed esperti di turismo enogastronomico arriveranno a Lesina dal 10 al 13 aprile per un educational tour organizzato nell’ambito del progetto di ricerca ‘Biodiversità e valorizzazione di genotipi Locali Ovini e Caprini a prevalente attitudine per la produzione di Latte’ (LOCAL), coordinato dalla prof.ssa Marzia Albenzio dell’Università di Foggia e finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia.Al fam trip parteciperanno tour operator provenienti da Spagna, Francia, Germania, Olanda, Finlandia e Danimarca.Sarà il network Lesina Laguna di Puglia a curare i servizi di ospitalità e accoglienza turistica. La rete di strutture ricettive extralberghiere e di operatori della ristorazione si occuperà del soggiorno dei partecipanti. Il programma delle attività prevede degustazioni di prodotti tipici locali, in special modo prodotti caseari del territorio, visite guidate, show cooking, escursioni ed esperienze in masseria.Gli esperti di turismo enogastronomico ospiti del progetto LOCAL sperimenteranno la formula ormai collaudata dell’Associazione Lesina Laguna di Puglia che promuove un prodotto turistico esperienziale.I partecipanti arriveranno a Lesina giovedì 10 aprile e saranno accolti con una cena di benvenuto a base di prodotti del territorio. Venerdì 11 aprile visiteranno la Masseria Paglicci, in agro di Rignano Garganico, dove si preservano e salvaguardano le antiche razze del territorio. I partecipanti seguiranno la trasformazione dei prodotti nell’azienda agricola dove si allevano razze ovine e caprine autoctone (Gentile di Puglia, capra Garganica, capra Capestrina) e bovine autoctone (Bovino Podolico) e dove viene prodotto il Caciocavallo Podolico, il Cacioricotta di latte proveniente dalla capra Garganica e la ricotta prodotta da latte di razza ovina Gentile di Puglia. Nel pomeriggio, visiteranno le cave di Apricena e degusteranno vino locale. La giornata si concluderà con una cena tipica sul Lago di Lesina.Sabato 12 aprile il farm trip porterà il gruppo di esperti di turismo enogastronomico nell’antica Masseria Pavoni dei Fratelli Carrino, in agro di Lucera. L’azienda custodisce la pregiata razza ovina ‘Gentile di Puglia’ e ‘Gentile moretta’; i partecipanti seguiranno le trasformazioni casearie per la produzione di Pecorino e di Canestrato pugliese e le attività di produzione e trasformazione della lana di pecora. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata al Castello Svevo-Angioino di Lucera e al centro storico. Al rientro a Lesina, il gruppo parteciperà ad un meeting dedicato ai risultati ottenuti nell’ambito del progetto LOCAL, a cui parteciperanno i docenti del gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria dell’Università di Foggia; alle 21 è previsto lo show cooking delle ‘Mamme dei Vicoli’ di Lesina, custodi della tradizione culinaria locale.Domenica 13 aprile, prima di lasciare Lesina, gli ospiti dell’educational tour parteciperanno ad un’escursione in barca nella suggestiva Laguna.L’educational tour consentirà di promuovere i territori legati al progetto LOCAL, le razze ovine e caprine autoctone (Gentile moretta, Capra Capestrina pugliese, Capra grigia del Sub-Appennino e capra Antica della Murgia), e le relative produzioni lattiero-casearie. Gli esperti vivranno un’esperienza che potranno veicolare nei circuiti turistici italiani ed esteri.Sono soci di Lesina Laguna di Puglia, Associazione di Promozione Sociale presieduta da Antonio Specchiulli, affiancato dalla vice presidente Ester Fracasso: A.J. B&B; Agriturismo Masseria Cannella; Al Vecchio Fontanile B&B; Casalexina B&B; Affittacamere Da Rocco; Incanto B&B; La Felicità B&B; Liù Palazzo Ducale B&B; B&B L’isola Aer; B&B Poesia; A Casa Di Nené; Ristorante Bistrò; Ristorante La Terrazza Sfizi e Tramonti; Lake Café – Seafood Bar; Ristorante La Bodeguita del Lago.