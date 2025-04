Antonio Cirillo: 'Non vorrei che le scritte inneggianti al femminicidio nel Liceo Classico Casardi di Barletta siano state un avvertimento ad un amore rifiutato'

Il Coordinatore Provinciale della BAT di Medea Odv prende posizione in merito al tragico episodio verificatosi nei bagni delle donne del Liceo Classico Casardi di Barletta, con scritte inneggianti al Femminicidio osannando Filippo Turetta





BARLETTA - Antonio Cirillo, Coordinatore Provinciale della BAT di Medea Odv, prende posizione in merito al tragico episodio verificatosi nei bagni delle donne del Liceo Classico Casardi di Barletta, con scritte inneggianti al Femminicidio osannando Filippo Turetta, autore del femminicidio della povera Giulia Cecchettin. A scoprire tale accaduto osceno sono stati alcuni alunni dello stesso Istituto.





Un fatto gravissimo, questo, che porta ancora una volta l'incoerenza giovanile in questi atti criminosi e altamente pericolosi alla Società e senza alcun rispetto verso la Donna.





Antonio Cirillo, impegnato nel Sociale e contro la Violenza di ogni Genere, Femminicidio, Stalking, 365 giorni all'anno, invita la Preside a denunciare agli Organi Competenti questo gravissimo episodio sperando che non resti come sempre nel dimenticatoio, all'interrogazione di tutti gli alunni affinché si riesca a trovare il responsabile per poter capire cosa l'abbia spinto o abbiano spinti a questo deplorevole e Vile gesto di Violenza.





"Non vorrei che questo gesto sia stato un avvertimento ad un amore rifiutato. Purtroppo dobbiamo sempre mettere le mani avanti per capire le motivazioni, qualora ci fossero. Essendo plurivincitore mondiale sulla Non Violenza, metto a disposizione di tutta la Collettività, Istituti Scolastici compresi, la mia esperienza nel dialogare e far capire il vero valore della vita e, soprattutto, di come si ama il prossimo. Qualora ci saranno incontri, metterò in risalto anche il fenomeno del Revenge Porn, molto diffuso ma poco discusso" ha dichiarato lo stesso Antonio Cirillo.