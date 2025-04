“Come gli uccelli” di Wajdi Mouawad: al Teatro Piccinni un grido d’amore e identità nella stagione “Altri Mondi”

BARI - Sabatoe domenica, in, arriva aluno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale “Altri Mondi” 2024/2025 promossa dal: “Come gli uccelli”, intensa e travolgente opera scritta da, con la regia die la traduzione di, produzione della compagnia

Uno spettacolo potente, crudo, poetico, che affronta senza filtri i grandi temi del nostro tempo: identità, memoria, appartenenza, conflitto. Un amore impossibile – tra un ragazzo israeliano e una giovane araba – è il cuore di un racconto che travalica i confini geografici e culturali, esplorando il dramma umano in tutta la sua profondità.

Una storia d’amore e guerra, tra ideologie e verità taciute

“Come gli uccelli” (Tous des oiseaux – Birds of a Kind, titolo originale) è molto più di un’opera teatrale: è una riflessione collettiva sul bisogno di comprendersi e sul prezzo che spesso si paga per amare oltre le barriere imposte dalla storia. La vicenda ruota intorno a Eitan e Wahida, due giovani che si incontrano a New York e si innamorano nonostante le rispettive origini: lui ebreo tedesco, lei di discendenza araba. Ma un attentato e un viaggio improvviso cambieranno tutto, facendo esplodere le ferite del passato e i fantasmi di generazioni divise dalla guerra.

“Uno spettacolo imperdibile – commenta l’assessora alle Culture – per chiunque senta la necessità di interrogarsi su chi è, su dove finisce l’amore e comincia la storia. Uno sguardo lucido e poetico sul tragico nel contemporaneo, attraverso una drammaturgia travolgente e multilivello, in cui si intrecciano più lingue, storie e verità.”

Un cast corale per una narrazione universale

Sotto la regia di Marco Lorenzi, e con il supporto drammaturgico di Monica Capuani, la scena prende vita con un cast intenso e affiatato: Federico Palumeri, Lucrezia Forni, Barbara Mazzi, Irene Ivaldi, Rebecca Rossetti, Aleksandar Ćvjetković, Elio D’Alessandro, Said Esserairi e Raffaele Musella. Le scenografie e i costumi portano la firma di Gregorio Zurla, le luci sono curate da Umberto Camponeschi, mentre la colonna sonora è affidata a Massimiliano Bressan. Le proiezioni video sono di Full of Beans – Edoardo Palma & Emanuele Forte.

Una produzione acclamata a livello internazionale

Fin dalla sua prima rappresentazione nel 2017, Tous des oiseaux ha raccolto consensi in tutta Europa per la forza della scrittura di Mouawad e per la sua attualità bruciante. La versione italiana, tradotta appositamente da Monica Capuani, è frutto di un lavoro accurato e passionale, sostenuto dal Festival delle Colline Torinesi e dal bando ART-WAVES della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Info e dettagli

📍 Luogo: Teatro Piccinni – Bari

🗓 Date: 12 e 13 aprile 2025

🎭 Spettacolo: Come gli uccelli di Wajdi Mouawad

🎟 Info e prenotazioni: www.pugliaculture.it/evento/come-gli-uccelli

“Come gli uccelli” è un volo dentro le crepe del mondo, dentro le radici della nostra identità e dei nostri pregiudizi. Uno spettacolo che, come i suoi protagonisti, osa oltrepassare i confini, lasciando il pubblico con domande profonde e necessarie. Imperdibile.