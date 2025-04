A MagicLand la "Scuola senza Pareti": School Days con Forze dell'Ordine per educare divertendo

- MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, si trasforma in una grande "Scuola senza Pareti" in occasione dell'anno giubilare, ospitando migliaia di studenti di ogni ordine e grado per gli, in programma il. Due giornate dedicate all'apprendimento esperienziale in un contesto stimolante e coinvolgente, grazie alla partecipazione massiccia di Forze dell’Ordine e Istituzioni.

Le vie e i teatri del parco si animeranno con 26 progetti didattici teorici e pratici, laboratori, attività immersive, dimostrazioni dal vivo, talk e contenuti video ad alto impatto emozionale, offrendo agli studenti un'esperienza educativa unica e indimenticabile sul tema centrale di quest’anno: “Sicurezza, legalità e Ambiente”.

Numerose le istituzioni coinvolte in collaborazione con MagicLand: Polizia di Stato, Questura di Roma, Commissariato di Pubblica Sicurezza, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri (con i Reparti Speciali RIS e NAS), Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Guardia Costiera, insieme a partner come l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, l’Associazione Donatori del Sangue dell’Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù, Guardie di Fare Ambiente, Federazione Motociclistica Italiana, Il Regno di Babbo Natale di Vetralla e i divulgatori scientifici delle società G.Eco e Space 42.

Tra i temi affrontati: prevenzione del bullismo e cyberbullismo, violenza di genere, educazione ai sentimenti, legalità, sicurezza stradale, educazione ambientale e molto altro, con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione unica per imparare divertendosi attraverso l'apprendimento attivo e partecipativo.

Tra i progetti didattici proposti si segnalano:

Bullismo e Cyberbullismo: a cura del Commissariato di Pubblica Sicurezza (Ultimi anni Primaria e Secondaria I grado).

a cura del Commissariato di Pubblica Sicurezza (Ultimi anni Primaria e Secondaria I grado). Sulla Scena del Crimine: simulazione pratica a cura dell'Arma dei Carabinieri – RIS (Secondaria I e II grado).

simulazione pratica a cura dell'Arma dei Carabinieri – RIS (Secondaria I e II grado). Esplora l’universo e i sistemi solari: video immersivo a cura di Space 42 (Primaria, Secondaria I e II grado).

video immersivo a cura di Space 42 (Primaria, Secondaria I e II grado). Educazione ai Sentimenti e Violenza di Genere: a cura del Commissariato di Pubblica Sicurezza (Secondaria I e II grado).

a cura del Commissariato di Pubblica Sicurezza (Secondaria I e II grado). Frodi Alimentari: a cura del Reparto Speciale NAS (Secondaria I e II grado).

a cura del Reparto Speciale NAS (Secondaria I e II grado). Io gioco con Sam e Pompieropoli: attività pratica a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (Infanzia e Primaria).

attività pratica a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (Infanzia e Primaria). Educazione stradale a Motor Giungla: lezioni teoriche della Polizia Stradale e pratica supervisionata dalla Polizia Locale.

Milena Pagani, Responsabile Commerciale e Direttore Tecnico del Tour Operator di MagicLand, ideatrice e responsabile del progetto School Days, sottolinea l'importanza dell'iniziativa come "esperienza educativa unica e di grande impatto" che riunisce per la prima volta tutte le Forze dell’Ordine, Associazioni ed enti per trasmettere valori fondamentali alle nuove generazioni, offrendo spazi di ascolto, guida e ispirazione attraverso il dialogo diretto e attività esperienziali coinvolgenti.