Puglia, Codacons avvia azione civile collettiva per azionisti ex Banca Popolare di Bari

- Il Codacons annuncia l'avvio di un'azione civile collettiva a tutela degli ex azionisti della Banca Popolare di Bari, ora BDM Banca. L'associazione, forte di numerose sentenze favorevoli ottenute da investitori danneggiati, ritiene sussistano ora le condizioni per procedere legalmente contro l'istituto bancario e la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Secondo il Codacons, le decisioni giudiziarie hanno riconosciuto responsabilità connesse alla perdita di valore delle azioni della ex Banca Popolare di Bari, dovuta a gravi carenze informative al momento della sottoscrizione, in particolare riguardo all'illiquidità dei titoli e alla mancata segnalazione di eccessiva concentrazione patrimoniale.

L'azione civile coinvolgerà anche PricewaterhouseCoopers, che aveva certificato i bilanci della banca per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, anni successivamente oggetto di rilievi da parte della Consob, che nel 2018 aveva inflitto sanzioni per quasi 2 milioni di euro ai vertici della banca e alla società di revisione. Tali provvedimenti sono stati confermati in appello e dalla Corte di Cassazione nel giugno 2024.

Per illustrare i dettagli dell'iniziativa e rispondere alle domande degli interessati, il Codacons ha organizzato un'assemblea pubblica a Bari martedì 23 aprile 2025, alle ore 18:00 presso Hotel Meeting Room, via Argiro 135.

Durante l'incontro, gli avvocati dell'associazione forniranno chiarimenti sugli aspetti legali e sulle possibilità di tutela per gli investitori coinvolti.