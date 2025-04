“A Sea of Flavors – Fish & Wines from Puglia”: la Puglia del mare conquista Verona tra gusto, tradizione e sostenibilità

VERONA - Una celebrazione del gusto e dell'identità pugliese è andata in scena a Verona il 7 aprile, in occasione del Vinitaly 2025, con l’iniziativa “A Sea of Flavors – Fish & Wines from Puglia”, un evento fuorifiera dedicato alla valorizzazione dei prodotti ittici pugliesi e dei vini di qualità del territorio. La suggestiva cornice del Circolo Ufficiali di Castelvecchio ha ospitato questo doppio appuntamento promosso dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Struttura di Progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura.

Pesce, vino e identità mediterranea

L’obiettivo dell’evento è stato chiaro fin dall’inizio: raccontare la Puglia del mare attraverso il gusto, facendo conoscere al pubblico – in particolare a giovani, stampa, stakeholder e operatori del settore – le eccellenze del pescato regionale in abbinamento ai migliori vini pugliesi. “Abbiamo il mare più pulito d’Italia, una cultura del pescatore radicata e prodotti di qualità eccezionale,” ha dichiarato Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura. “Con olio extravergine e vini pugliesi, offriamo un mix perfetto per promuovere la dieta mediterranea e lo stile di vita salutare.”

Numeri e potenzialità del settore ittico pugliese

La Puglia è la prima regione italiana (escluse le isole) per chilometri di costa, con 1.456 imbarcazioni e circa il 15% del pescato nazionale. Conta 31 porti pescherecci e 247 allevamenti. Numeri che raccontano un settore vitale, ricco di opportunità e che la Regione intende sostenere anche come leva di sviluppo economico, turistico e occupazionale.

“Vogliamo ampliare il mercato dei prodotti ittici pugliesi e promuovere una maggiore consapevolezza nei consumatori sul valore del pesce locale,” ha spiegato Rosa Fiore, responsabile della Struttura di Progetto regionale. “Questa iniziativa è anche un invito alle nuove generazioni a scoprire la pesca come professione e cultura.”

Due momenti per conoscere e gustare

L’evento si è articolato in due momenti distinti:

L’aperitivo a base di pesce azzurro fritto e bollicine pugliesi, pensato per un pubblico giovane e curioso, con focus su tecniche di pesca, stagionalità, abbinamenti e sostenibilità.

La serata di approfondimento, ospitata nel salone del Circolo Ufficiali, ha riunito stampa, blogger e addetti ai lavori per un confronto su tracciabilità, filiere locali, dieta mediterranea e innovazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Sostenibilità e promozione del territorio

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia della Regione Puglia per promuovere l’integrazione tra filiere agroalimentari, sostenibilità ambientale e identità territoriale. La Puglia, infatti, non è solo una delle principali produttrici di vino a livello nazionale, ma anche un punto di riferimento per qualità e tradizione nel comparto ittico.

Con “A Sea of Flavors”, la Puglia si conferma ancora una volta ambasciatrice della cultura mediterranea, del buon cibo e di un modello di sviluppo sostenibile che unisce mare, terra e persone.