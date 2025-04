Prevenzione e salute, buona adesione alla giornata del 6 aprile a Noci

NOCI - Controlli gratuiti, sportelli informativi e prenotazioni per screening oncologici: domenica 6 aprile a Noci si è svolta una giornata interamente dedicata alla prevenzione, promossa dal Comune in collaborazione con l’ASL Bari, l’Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari-BAT, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, Federfarma Bari, l’Associazione Farmacisti Volontari di Protezione Civile, l’Associazione WALCE e i medici di base di Noci. Un ruolo importante è stato svolto anche dagli alunni dell’IIS "L. Da Vinci - Agherbino", presenti durante l’intera giornata per attività formative sul campo, a diretto contatto con i professionisti coinvolti. Un’occasione preziosa per coniugare teoria e pratica, educando le nuove generazioni alla cultura della prevenzione.Molti cittadini hanno colto l’occasione di questa giornata per sottoporsi a esami di base come l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa, il controllo della glicemia e la saturazione dell’ossigeno. Presente anche uno sportello della ASL per la prenotazione degli screening oncologici gratuiti, promossi dalla Regione Puglia, per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina (per le donne dai 25 ai 64 anni), della mammella (per le donne dai 50 ai 69 anni) e del colon-retto (per uomini e donne dai 50 ai 69 anni). Attivo anche un punto informativo sullo screening per l’epatite C (HCV). L’Istituto Tumori ha messo a disposizione test spirometrici per valutare la funzionalità respiratoria e test per la rilevazione del monossido di carbonio, utili per individuare precocemente patologie come BPCO, asma e fibrosi polmonare. A disposizione anche uno sportello informativo sulle terapie antifumo e sullo screening del tumore polmonare.«Siamo molto soddisfatti della risposta dei cittadini - dichiara il Sindaco di Noci, che continua - la partecipazione dimostra quanto sia sentita l’esigenza di occasioni concrete di prevenzione e quanto sia importante, come amministrazione, sostenere e promuovere iniziative legate al benessere e alla salute».Sulla stessa linea il commento del consigliere con delega alla Sanità, Giuseppe D’Aprile: «È stata una giornata di grande valore. Abbiamo unito prevenzione e informazione. Continueremo su questa strada, in collaborazione con l’ASL, Medici, Farmacisti e Scuole, convinti che la salute dei cittadini sia una priorità assoluta».«Non poteva esserci un modo migliore per celebrare la Giornata Mondiale della Salute. Partecipando a questa iniziativa i farmacisti hanno voluto dare conferma dell’attenzione quotidiane e della vicinanza riservata alla comunità, attraverso attività di consulenza, puntando l’attenzione su corretti stili di vita, ed erogazione di servizi di prevenzione, dando risalto all’importanza di una diagnosi precoce». Il commento del Presidente dell'Ordine dei Farmacisti Bari e Bat, Dott. Luigi D’Ambrosio LettieriL’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i soggetti coinvolti per la professionalità e l’impegno dimostrati, con l’auspicio di rendere questa giornata un appuntamento fisso nel calendario cittadino.