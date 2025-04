Addio all’avvocato Enrico Perchinunno, protagonista del Foro barese e figura di riferimento per generazioni di giuristi

BARI - Si è spento all’età di 80 anni l’avvocato, figura storica del Foro barese, stimato giurista e punto di riferimento per la formazione dei giovani avvocati. Nato ail 15 luglio 1944, Perchinunno ha dedicato l’intera sua vita professionale alla pratica forense e alla trasmissione dei valori della giustizia e della deontologia legale.

Noto per aver operato nello studio legale di famiglia a Bari, ha esercitato la professione dinanzi alle giurisdizioni civili con profonda competenza e rigore. Fu tra i soci fondatori e Direttore della Fondazione Scuola Forense Barese, istituita nel 1987 per la formazione degli aspiranti avvocati, diventando ben presto un riferimento imprescindibile per la crescita professionale delle nuove leve del diritto.

Nel corso della sua lunga carriera, l’avvocato Perchinunno è stato eletto per tre mandati nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, tra il 1986 e il 1991. Ha ricoperto incarichi all’interno delle commissioni istituite dal Consiglio Nazionale Forense e ha guidato come Presidente l’Unione Forense Pugliese. Inoltre, ha fatto parte della Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel distretto della Corte di Appello di Bari.

La camera ardente sarà allestita questo pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, presso la biblioteca dell’Ordine degli Avvocati, al VI piano del Palazzo di Giustizia di Bari.

I funerali si terranno domani, sabato 12 aprile, alle ore 16:00, nella Chiesa di San Ferdinando.

Il cordoglio della città

Anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’avvocato Perchinunno, ricordandolo insieme al prof. Mario Bretone, accademico e figura centrale dell’Università di Bari.

«Oggi la città di Bari piange la scomparsa di due stimati esponenti del mondo del diritto – ha dichiarato il sindaco –: il prof. Mario Bretone, che ha dedicato la sua vita alla formazione e alla crescita dei giovani giuristi, e l’avv. Enrico Perchinunno, uomo di legge e di giustizia, affermato professionista del Foro barese. Due personalità, due protagonisti, due cittadini illustri che con il loro lavoro hanno contribuito alla crescita sociale e culturale della città di Bari. Ai loro familiari giungano le espressioni del sentito cordoglio mio personale e dell’intera comunità cittadina».

Con la sua scomparsa, Bari perde un uomo che ha saputo interpretare con autorevolezza e passione la missione dell’avvocatura, dedicandosi instancabilmente alla difesa dei diritti, alla formazione dei giovani e alla promozione della legalità.